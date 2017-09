FOTO: Vodnjak za hrbtenico

Imate občasne bolečine v hrbtu predvsem zaradi slabe drže? Opravljate delo pretežno sede za pisalno mizo oziroma računalnikom? Ste veliko na nogah in je pri tem obremenjena vaša hrbtenica? Če ste na katero koli vprašanje odgovorili pritrdilno, predlagamo, da danes izvedete zaporedje, ki izteza in deluje blagodejno na hrbtenico in ga imenujemo vodnjak, še bolje pa, da to počnete redno.

Danes zajamemo v vodnjak zdravja za hrbtenico, ki osveži in prebudi celotno telo.

Ime ne preseneča: vpliva na zdravje hrbtenice, steber našega telesa, na zdravje celotnega telesa. Močne hrbtne mišice so osnova za močan in pokončen hrbet, pozabiti pa ne smemo niti na iztezanje in sproščanje, ki vračata hrbtenici življenje ter ji dajeta fleksibilnost. Zato danes zajamemo v vodnjak zdravja za hrbtenico, ki osveži in prebudi celotno telo. Poleg krepkih hrbtnih mišic z vodnjakom izboljšamo držo, raztegnejo se mišice stranskega dela trupa in mišice hrbtne strani nog. Delovanje se seveda prenese tudi na notranje organe. S povsem preprosto in nežno vajo se izboljša ter pospeši prebava, zato jo priporočam ljudem z leno prebavo ali odvečnimi kilogrami, nabranimi predvsem okoli pasu, saj se ob redni vadbi zoža njegov obseg. Pogosto naj jo izvajajo ljudje s slabšim delovanjem ledvic, saj pospeši njihovo delovanje. In tudi če nimate nobene od težav, jo izvajajte kar tako: morda najdete unikaten učinek, kar pomeni delovanje na vaše telo na individualen način. In ravno to daje vadbi poseben čar, saj se vsakič znova naučimo nekaj novega o svojem telesu, umu, posledično pa tudi duhu. Zatorej danes hitro v vodnjak za zdrav duh v zdravi hrbtenici in telesu.

Izvedba

1. položaj: Stopimo v razkorak tako, da razmaknemo noge. Bolj izkušeni v liniji z zapestji, če bi odročili roke vstran, drugače so noge razmaknjene malce širše od linije z boki. Prsti na nogah so usmerjeni navzven. Vzravnamo hrbtenico, sprostimo ramena, roke spustimo ob telo, pogled usmerimo predse.

2. položaj: Ob izdihu prepletemo pred telesom prste na rokah in usmerimo prepletene dlani proti tlom. Pogledamo predse ali v prepletene roke.

3. položaj: Ob vdihu dvignemo prepletene roke nad glavo.

4. položaj: Ob izdihu se z ravno hrbtenico sklonimo naprej, tako da je zgornji del telesa, vključno z rokami, v vodoravni legi s podlago.

5. položaj: Ob vdihu postopno obračamo trup v levo, pri čemer ostanejo v zasuku roke in trup v ravni oziroma vodoravni liniji s podlago. Ob naslednjem izdihu se vrnemo nazaj v položaj 4 do sredine, nato pa postopoma v obratnem vrstnem redu do začetnega položaja 1.

Korake od 1 do 5 ponovimo ob naravnem ritmu dihanja vsaj trikrat v levo stran, nato pa se prav tako vsaj trikrat zasukamo s trupom še v desno. Pozornost pri izvajanju je vseskozi usmerjena v hrbtenico, ki je sproščena in med izvedbo vzravnana, ter na iztezanje stranskega dela trupa.

Opozorilo: ljudje z akutnimi težavami v hrbtenici naj bodo pri izvedbi posebej pozorni ter jo v primeru prevelike napetosti ne izvajajo. Vodnjaka naj ne izvajajo niti tisti, ki imajo težave z vrtoglavico.