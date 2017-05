FOTO: Riba za prvomajski piknik

Na jogi za vsakogar se veselimo praznikov, saj jih lahko izkoristimo na več načinov – bodisi da več vadimo bodisi samo uživamo in počivamo kje v naravi. Prvomajski piknik pa je že tradicija. In ker postajamo z vadbo vse bolj ustvarjalni, uporabimo za pripomočke, kar imamo pri roki – na pikniku odejo za piknik, doma pa blazino.



Današnji položaj riba z odejo spada med tako imenovane regenerativne položaje, pri katerih že samo s tem, da zavzamemo položaj, povrnemo v telesu porušeno ravnotežje in energijo. Redno izvajanje se priporoča zelo zaposlenim, aktivnim posameznikom, ki imajo po navadi prenatrpan urnik ter se težje sprostijo in umirijo. Poleg tega da se sprostita vrat in grlo ter uravnava delovanje energijskega centra v grlu, tako da se po zavestnem izvajanju lažje izražamo (govorimo ali pojemo), se gladi in pomlajuje tudi koža na vratu. Krepimo dihalne organe, kar olajša težave pri astmi ali bronhitisu (vnetju dihalnih poti), blagodejno pa deluje tudi pri ljudeh z zmanjšanim delovanjem ščitnice ali ledvic, saj pospeši njuno funkcioniranje.



Po nekaj vdihih in izdihih je mogoče začutiti, da se telo ohladi, odvečne skrbi in stres pa so preteklost. Če še nismo občutili sproščenosti kot riba, naj 'dihanje na škrge' ne čaka na maj, temveč v ribo že doma, zdaj.



Izvedba



1. položaj: Ob naravnem dihanju se usedemo v položaj z iztegnjenimi nogami, zgornji del telesa je vzravnan. Pripravimo si odejo, ki jo zarolamo v obliko valja. Če je pretanka, lahko znotraj položimo blazino ali v rolo zavito ležalko.





2. položaj: Ob vdihu se z zgornjim delom telesa postopno nagnemo nazaj, pokrčimo roke v komolcih in se s komolci in podlaktmi dotaknemo tal. Zgornji del hrbtenice oziroma predel lopatic položimo na zavito odejo.





3. položaj: Ob izdihu se sklonimo z glavo nazaj in se s temenom dotaknemo tal. Hrbtenica je enakomerno uleknjena. Roke iztegnemo ob telesu.





4. položaj a: Ob vdihu sklenemo dlani na prsih v položaju namaste. Ob izdihu se opremo na komolce in vrnemo v položaj 2 in nato začetni položaj 1.





4. položaj b: Ob vdihu pokrčimo noge v kolenih in združimo stopala, da odpiramo predel dimelj, dlani sklenemo na prsih. Postopno se ob izdihu vračamo prek položaja 3 in 2 v začetni položaj 1.





Korake od 1 do 4a ponavljamo ob naravnem ritmu dihanja vsaj trikrat do šestkrat. V primeru da je položaj udoben in bolj izkušeni lahko ostanejo v končnem položaju 4a in enakomerno vdihujejo skozi nos in izdihujejo skozi usta nekaj minut oziroma dokler je prijetno. Pri napredni izvedbi se položijo noge v pol lotus ali lotus in zavzame končni položaj 4a ali 4b brez odeje ali blazine.



Opozorilo: Položaja ne vadimo pri akutnem napadu astme, trenutnih bolečinah v ledvenem ali vratnem delu hrbtenice, po operaciji trebuha, dimeljski kili, vrtoglavici, hiperaktivnosti ščitnice. Pri težavah s koleni ali kolki ne vadimo različice 4b.