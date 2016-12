Eterično olje, ki glavobol premaga hitreje od aspirina

December poleg vsega lepega prinaša tudi predpraznično napetost. Priprave na božič in novo leto, darila, obiski, urejanje doma, nakupi, zabave… Vse to zlahka povzroči glavobole in ti so decembra najpogostejši, k čemur pripomorejo tudi kratki, mrzli dnevi, ki ne ponujajo veliko sonca, pogostejši prehladi in vnetja ter seveda takšne in drugačne zabave. Prav zato morda tudi sami nikamor ne greste brez tablet proti glavobolu. Čeprav veste, da z njimi ne gre pretiravati, si tedaj, ko začne tiščati v senceh, najraje pomagate z njimi.

Na srečo obstaja veliko boljši način za premagovanje glavobola, in sicer prava kombinacija eteričnih olj, ki že samostojno pripomorejo k boljšemu počutju, združena pa so močnejša od marsikaterega zdravila.

Eterično olje poprove mete

Deluje hladilno, izboljšuje krvni pretok in blaži nekatere vrste glavobolov. Več raziskav je pokazalo, da je učinkovito pri premagovanju tenzijskih glavobolov.

Eterično olje sivke

Sprošča napetost, stres, pomirja in blaži občutek tesnobe. Najučinkoviteje deluje proti glavobolu, ki je posledica stresa, in lahko prepreči migrenski napad.

Eterično olje evkalipta

Najboljši zaveznik pri zdravljenju glavobola, ki ga izzovejo vneti sinusi. Uničuje mikroorganizme in blaži vnetja, zato se uporablja tudi za zdravljenje dihal, prehlada in gripe.

Rožmarinovo eterično olje

Pomirja želodčne težave, ki lahko napovedujejo močan glavobol. Najbolje deluje v kombinaciji z eteričnim oljem evkalipta.

Eterično olje belega čajevca

Zaradi svojega vonja je v pomoč zlasti pri glavobolih, ki so posledica gripe in prehlada, ter deluje protivnetno. »Večina si ob glavobolih res pomaga z zdravili, ki nastajajo v kemičnih laboratorijih in oslabijo centre za bolečino, a vendarle je narava tista, ki nima stranskih učinkov,« uporabo eteričnih olj za zdravljenje utemeljuje strokovnjakinja za aromoterapijo Tirzah Shirai in svetuje kombinacijo omenjenih olj, ki po zagotovilu strokovnjakov z univerze Kiel deluje hitreje kot aspirin.

Zmagovalna kombinacija

V 50 mililitrov baznega olja kanite po pet kapljic vsakega od naštetih olj, mešanico prelijte v manjšo stekleničko in jo vedno nosite s seboj. Ko vas bo ujel glavobol, povohajte vsebino ali si z njo zmasirajte senca. Pregnali boste glavobol, vaše misli bodo jasnejše, koncentracija pa boljša.