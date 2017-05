Energijske pijače slabše od gaziranih

Energijski napitki na krvni tlak in srce vplivajo slabše od s kofeinom obogatenih gaziranih pijač, so na podlagi nedavno izvedene študije zapisali v časopisu Journal of American Heart Association. Med njenim potekom so sodelujoče razdelili v dve skupini. Tisti v prvi so vsak dan uživali energijske napitke, v katerih je bilo 320 miligramov kofeina ter tudi druge sestavine, kot sta tavrin in ginseng. Druga skupina je uživala običajne gazirane pijače z enakim odmerkom kofeina.

Tlak so znanstveniki vsem sodelujočim merili pred raziskavo, takoj na začetku ter v eni, dveh, štirih, šestih in 24 urah po zaužitju pijače. Pri vseh so s pomočjo elektrokardiograma spremljali tudi srčni ritem.

Srce na udaru

Pri posameznikih, ki so pili energijske napitke, so bile nepravilnosti v srčnem ritmu opaznejše kot pri tistih, ki so uživali gazirane pijače. Sodelujoči v obeh skupinah so imeli povišan krvni tlak. Pri tistih, ki so pili gazirane, se je ta v šestih urah vrnil v normalno stanje, pri tistih, ki so uživali energijske pijače, pa je bil prisoten še po šestih urah. Tako so ugotovili, da na srce in krvni tlak ne vpliva negativno zgolj kofein, temveč tudi druge, energijskim pijačam dodane sestavine. »Vse več je dokazov, da energijske pijače na srce ne vplivajo slabo zgolj zaradi kofeina,« je povedala avtorica študije Emily Flecher. Dodala je, da so proučevali učinke teh pijač zgolj na zdravih posameznikih. Kako vplivajo na tiste, ki imajo težave s srcem, bodo skušali dognati v nadaljnjih študijah.

Niso nedolžne

V ameriškem združenju za pijače The American Beverage Association, v katerem so povezani proizvajalci brezalkoholnih pijač, na podlagi svojih študij trdijo, da so te varne za uživanje. Enako zatrjuje tudi Evropska agencija za varno hrano. »Neodvisne študije, kakršna je naša, pa opozarjajo, da bi morali biti ljudje z njimi previdni. Zlasti tisti, ki imajo srčne težave in visok krvni tlak. Tem bi nedvomno priporočila umirjeno uživanje, če ne popolno izogibanje energijskim napitkom,« je za The Time povedala znanstvenica.