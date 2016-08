Energija, ki se ne skriva v kavi in čokoladi

Le redki so tisti, ki jih zvok budilke navdaja z navdušenjem. Večina bi ga raje preslišala. Ne glede na to, kako dolg je bil spanec, včasih ni mogoče vstati iz postelje, utrujenost in občutek brez volje pa kot senca sledita še ves dan. Če se pogosto počutite tako, je čas, da spoznate nekaj načinov, s pomočjo katerih je mogoče hitro dvigniti raven energije in pregnati izčrpanost.

Pijte vodo

Dehidracija povzroča brezvoljnost in pomanjkanje energije. Če želite (p)ostati aktivni, poskrbite, da boste kozarec vode popili že zjutraj in je pili dovolj tudi čez dan. Kava zjutraj lahko pomaga, a z njo ne pretiravajte, po njej pa obvezno zaužijte kozarec vode, saj kava spodbuja dehidracijo.

Jejte beljakovine

Jajca za zajtrk so odlična. Beljakovine zagotavljajo energijo še dolgo potem, ko se zakopljete v delo.

Izkoristite nos

Vonj agrumov dodatno spodbudi organizem. Če doma nimate limon ali pomaranč, si priskrbite gel za prhanje z njihovim vonjem ali v izparilnike kanite nekaj kapljic njihovega eteričnega olja. Stimulativno deluje tudi vonj mete, ki pozitivno vpliva na možgane ter zagotavlja koncentracijo in pripomore k budnosti.

Poslušajte glasbo

Živahna in poskočna bo hitro dvignila razpoloženje in vas navdala z energijo. Poslušajte jo ob vsaki priložnosti: med jutranjo prho, med pripravljanjem zajtrka ali med vožnjo v avtomobilu.

Razgibajte se

Raziskave so pokazale, da se energija v telesu po vadbi poveča za 20 odstotkov, za 65 odstotkov pa se zmanjša občutek utrujenosti. Že nekaj poskokov in počepov bo tedaj, ko občutite nemoč in malodušje, povsem dovolj.

Obkrožite se z veselimi ljudmi

Zagotovo obstajajo osebe, ob srečanju s katerimi se vam na usta nariše nasmeh. Povabite jih na kosilo ali vsaj pokličite po telefonu, poklepetajte z njimi in v trenutku vas bo navdal elan.

Pristanite na dovolj dobro

Neprestana težnja k popolnosti črpa energijo. Namesto da stremite k njej, se zadovoljite z dovolj dobrim. Vsaj tedaj, ko je to mogoče.

Izkoristite cvetje

Šopek ali lončnica v pisarni oziroma doma imata na počutje izjemno pozitiven vpliv. Pogled na sveže rastline pomirja, prežene stres in spodbuja ustvarjalnost. Škoda bi bila, da jih ne bi izkoristili.

Odložite naloge

Z vsakodnevnimi opravili je povsem zapolnjen vaš dan. Nekatera zaupajte tudi komu drugemu. Zakaj bi se sami mučili z zamašenim odtokom ali umazanimi stenami, pokličite obrtnike, čeprav boste morali plačati za njihovo storitev.

Bodite hvaležni

Kadar ste pod stresom in brez energije, je težko razmišljati o lepih trenutkih. A prav tedaj bi se morali spomniti na ljube ljudi, ki so prisotni v vašem življenju, na uspešne projekte, ki ste jih izpeljali, ali na nakupe, ki so se vam res posrečili. Na kar koli, za kar ste lahko hvaležni. Pozitivne misli imajo izjemen vpliv na življenjsko energijo in moč. Podoben učinek zagotavlja tudi ljubeznivost do drugih, pa čeprav gre le za bežne znance.