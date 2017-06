Ena pijača na dan poveča tveganje za eno najpogostejših oblik raka

Ena pijača na dan negativno vpliva na zdravje žensk, opozarjajo pri svetovni fundaciji za raziskovanje raka (WCRF). Že 10 gramov alkohola na dan, kolikor ga je v majhnem kozarcu vina ali dveh decilitrih in pol piva, je namreč povezano s pet odstotnim večjim tveganjem za razvoj raka dojk pri ženskah pred menopavzo in z devet odstotnim večjim tveganjem za to obolenje v obdobju po menopavzi.

Do teh podatkov je prišla voditeljica študije Anne McTiernan iz Seattla. »Tveganje je sicer res majhno, a se z vsakim kozarcem poveča, zato ženskam priporočamo, naj dnevno ne zaužijejo več kot kozarec vina oziroma piva in tako zmanjšajo tveganje za raka dojk,« je znanstvenica povedala za CNN.

Obsežna analiza

Gledano globalno je rak dojk najpogostejše maligno obolenje pri ženskah tako v razvitih državah kot v tistih v razvoju. Tudi v Sloveniji je vsak peti nov primer raka pri ženskah rak dojk.

V namen zadnje študije so pri omenjeni organizaciji analizirali 119 predhodnih raziskav, ki so bile opravljene v različnih delih sveta. V njih je bilo vključenih 12 milijonov žensk, med katerimi je bilo 260.000 primerov raka dojk.

Drugi dejavniki tveganja

Obstaja niz vzrokov, zakaj lahko alkohol vpliva na to vrsto raka, eden od njih je, da se v telesu pretvori v acetilaldehid, kemikalijo, ki povzroča mutacije DNK, kar lahko vodi v rakava obolenja. Ena od študij je prav tako pokazala, da se pod vplivom alkohola poveča število kancerogenih celic v dojkah.

Telesna aktivnost, dojenje in vzdrževanje primerne telesne teže na drugi strani tveganje zanj zmanjšajo. Dokazano je, da je pri aktivnih pripadnicah nežnejšega spola tveganje za raka dojk od 20 do 30 odstotkov manjše kot pri pasivnih posameznicah.