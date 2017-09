Eliksir iz dveh sestavin, ki čisti jetra in pomlajuje

Jetra so naša največja žleza, njihova osnovna naloga je čiščenje organizma in odstranjevanje strupenih snovi. A ta še zdaleč ni edina: v jetrih se shranjujejo železo, nekateri vitamini in glukoza, ki jo ob pomanjkanju energije sproščajo v kri. Jetra imajo tri ključne funkcije: razgradnjo, skladiščenje in razstrupljanje. Da jih lahko nemoteno opravljajo, je treba skrbeti za njihovo zdravje. Ob nezdravem načinu življenja jim je včasih treba malo pomagati.

Preobremenjenost telo pokaže

Strupene snovi se v našem telesu kopičijo zaradi hrane, kozmetike, čistil in onesnaženega okolja. Kako vedeti, da je telo polno strupov? Simptomi so glavoboli, utrujenost, nezbranost, razdražljivost, bolečine v sklepih, zaprtje, napenjanje, napihnjenost, temni podočnjaki in starikava koža.

Malo spodbude

Jetrom je pri odstranjevanju toksinov mogoče pomagati s preprostim eliksirjem, ki pozitivno vpliva nanje in na celotno telo, zagotavlja boljše počutje in mladostnejši videz ter je sestavljen samo iz dveh sestavin: soka limone in olivnega olja.

Kako mešanico pripraviti?

Žlico olivnega olja zmešajte z žlico soka limone in to zaužijte vsako jutro na tešče. Tako olivno olje kot tudi sok limone vsebujeta veliko antioksidantov, ki premagujejo proste radikale, ščitijo zdrave celice in pomagajo jetrom pri izločanju strupenih snovi iz telesa.