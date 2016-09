Dvojčki živijo dlje

Privekati na svet kot dvojček pomeni veliko več kot zgolj imeti sestro ali brata ter hkrati tesnega prijatelja. Pomeni tudi živeti dlje. Tako pri dvo- kot enojajčnih dvojčkih je povprečna življenjska doba namreč daljša kot pri preostali populaciji, je dokazala raziskava univerze Washington.

Enojajčni še izstopajo

»Dokazali smo, da je v vseh generacijah pri enojajčnih dvojčkih življenjska doba daljša kot pri dvojajčnih, tudi ti pa živijo nekoliko dlje od druge populacije,« je povedal David Sharrow, avtor raziskave, in dodal, da pri tem še nekoliko izstopajo enojajčni dvojčki moškega spola.

Razlogi

Raziskovalci domnevajo, da sta boljše zdravje in s tem daljša življenjska doba povezani s tesnimi medsebojnimi odnosi, ki se pogosto stkejo med dvojčki. To bi lahko primerjali z dokazanim dejstvom, da tudi srečno poročeni živijo dlje kot samski, saj so prvi praviloma boljšega psihičnega in fizičnega zdravja. »Dvojčki si seveda sorojenca ne izberejo sami, a vendar so zanje značilni tesni odnosi, ki tako pripomorejo k zdravju.« Imeti ob sebi nekoga, na katerega se lahko zanesemo, nas razume in podpira, je neprecenljivo in se kaže tudi v daljšem življenju. »Zlasti pri dvojčkih je velikokrat opaziti tesne vezi, prepoznavanje potreb sorojenca in medsebojno skrb.«

Ampak tudi če dvojčka nimate, ne bodite preveč zaskrbljeni. »Večina ljudi nima sestre ali brata dvojčka, a to ne pomeni, da ne morejo vzpostaviti pristnih medsebojnih odnosov,« je povedal Sharrow. Od vsakega človeka je pač odvisno, kako močne socialne vezi, prijateljske in intimne, bo stkal in si s tem pomagal k boljšemu zdravju ter boljšemu in daljšemu življenju.