Dvigovanje uteži krepi možgane

Redno dvigovanje uteži krepi inteligenco, ohranja zdravje možganov in varuje pred demenco, dokazuje raziskava, v kateri so sodelovali posamezniki z možganskimi spremembami, ki so nakazovale na to degenerativno motnjo.

Sodelujoči, v starosti od 55 do 86 let, so med potekom študije dvigovali uteži in reševali teste, s katerimi so strokovnjaki določali njihove možganske sposobnosti. Po zaključku analize zbranih podatkov so izvajalci zaključili, da je bilo mogoče zaznati povezavo med povečano močjo mišic in boljšim delovanjem možganov.

Na podlagi tega znanstveniki svetujejo vsem, naj v svoje treninge vključijo tudi to obliko vadbe. Prav z njo je namreč po njihovih besedah mogoče zagotoviti bolj zdravo starejšo populacijo in se obvarovati pred demenco, ki bo po nekaterih napovedih do leta 2050 prizadela približno 135 milijonov starostnikov.

Močnejše mišice, boljši možgani

Izsledki raziskave so bili objavljeni v publikaciji Journal of the American Geriatrics Society in ta je ena zadnjih, ki opozarja na močno povezavo med telesnim in umskim zdravjem. V poročilu so strokovnjaki zapisali, da se je po treningih z utežmi znatno izboljšalo kognitivno delovanje možganov. Ti so imeli celo občutnejši vpliv kot miselna vadba.

Strokovnjak dr. Yorgi Mavros, z univerze Sydney, je ob tem povedal: »Uspelo nam je dokazati, da so kognitivne sposobnosti znatno povezane s treningi za moč. Močnejši kot so posamezniki postajali, bolje so delovali njihovi možgani.«

Ključ je v redni vadbi

Treningi za moč so vključevali dvigovanje uteži, katerih teža je znašala 80 odstotkov maksimalne teže, ki so jo bili sodelujoči sposobni dvigniti. Pol leta so vadili dvakrat tedensko. Z naraščajočo močjo so obremenitev strokovnjaki nekoliko povečali. Z natančnimi meritvami možganov so dokazali, da so se določeni deli centralnega živčevja pri sodelujočih povečali v tolikšni meri, da strokovnjaki v namen zaščite možganskih funkciji dvigovanje uteži priporočajo vsem. »S tem, ko bomo odkrili čim več dejavnosti, ki ohranjajo zdravje možganov, bomo zagotovili zdravo starejšo populacijo,« je povedal Mavros. »Ključ pri tem je redna, vsaj dvakrat tedenska vadba z dokajšnjimi obremenitvami. Z njo si je mogoče zagotoviti pozitivne učinke.«

Še eno mnenje

Dr. James Pickett, specialist za proučevanje alzheimerjeve bolezni, je ob tem pojasnil, da nove študije jasno kažejo, kako močno sta povezana fizična moč in zdravje možganov pri starejši populaciji. »Vse manjše spremembe možganov se ne razvijejo v demenco. Prav tako še ni znano, ali vadba lahko povsem ustavi demenco pri tistih, pri katerih je ta že nakazana. Vemo pa, da je z redno vadbo, zdravo prehrano in izogibanjem škodljivim razvadam tveganje zanjo mogoče znatno zmanjšati.«