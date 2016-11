Dva res preprosta recepta za bele zobe

Medtem ko običajna zobna pasta varuje zobe pred kariesom, za odpravljanje madežev, ki jih na njih pustita hrana in pijača, včasih potrebujete močnejše pomagalo. Gre za začimbo, ki je doma v vsakem gospodinjstvu.

To je sol

Morska sol vsebuje veliko kalcija, železa, magnezija, fosforja, silicija in natrija. Prav to pa so elementi, ki naše zobe ohranjajo zdrave, jih varujejo pred kariesom, rešujejo težave z zadahom, belijo zobe in preprečujejo nalaganje zobnega kamna. Sol se prav tako ponaša z močnimi protibakterijskimi učinkovinami ter učinkovito rešuje težave z bolečim grlom in okužbami dlesni. Če bi jo radi uporabili za ustno higieno, vam ponujamo dva recepta.

Ustna vodica

V decilitru vode raztopite pol čajne žličke soli.

Tekočino grgrajte pol minute in nato izpljunite.

Po potrebi usta sperite z vodo.

Pasta za zobe

Na vlažno ščetko nanesite zobno pasto.

Po njej posujte nekaj zrn morske soli.

Temeljito oščetkajte zobe in dlesni ter usta nato splaknite s toplo vodo.

Nasvet:

Ustno vodico lahko uporabite vsak drugi, tretji dan, če vas boli grlo, tudi vsak dan.

Pasto s soljo uporabljajte največ enkrat na teden, sol je vendarle tudi abrazivna in lahko ob pretiravanju poškoduje sklenino ter povzroči več škode kot koristi.