Dovoljena le dva dneva lenobe

Po besedah Suzanne Steinbaum, dr. med., mednarodno priznane kardiologinje, prav ničesar ne izgubiš, če si dovoliš tudi malo počitka.

Ljudje se nagibajo k vsemu ali nič. Nekaj dni redno telovadijo, a brž ko kak dan izpustijo, menijo, da so zamočili, in nato izpustijo še teden ali dva. To je napaka,« razlaga Suzanne Steinbaum v svoji mednarodni uspešnici Žensko srce – vodnik k telesnemu in čustvenemu zdravju srca. Njeno nenapisano zlato pravilo se glasi: Nikoli ne izpustite več kot dveh dnevov telovadbe. Že to, da se držimo sklepa, je pomembnejše od časa in intenzivnosti izbrane vadbe.



Izračun ciljnega srčnega utripa

Steinbaumova med drugim svetuje, naj vsak sam napiše svoj najboljši recept za telovadbo. Najprej je treba ugotoviti, kolikšen je naš ciljni srčni utrip. To naredimo po formuli:



(220 – starost) x 0,85 =



Za bolnike ali zelo slabo telesno pripravljene posameznike pa je formula takšna:



(220 – starost) x 0,50 =



Vsaj pol ure



Po besedah Steinbaumove je pametna odločitev nakup srčnega monitorja, ki ga uporabljamo vsakokrat med telovadbo. Med njo izračunani srčni utrip ohranjajmo 30 minut. Komur uporaba naprav ne diši, si lahko pomaga z Borgovo lestvico. Ta nam pove, kolikšen je zaznani napor med dejavnostjo. Sega od 6 do 20; denimo sedenje je ocenjeno s šestico, srednji napor s hitro hojo s številoma 13 in 14, hud napor, pri katerem nam razbija srce, od 15 do 16, zelo hud napor, ki ga težko vzdržimo, pa s števili 17 ali 18. Več od tega lahko ohranjamo le nekaj minut – denimo sunkovito sprintamo. Številka, ki ustreza izračunanemu ciljnemu srčnemu utripu, se giblje med 3 in 15, ko je treba prav tako nepretrgano telovaditi pol ure. Pri tem moramo biti vsaj malo zadihani.



Deset tisoč korakov



Zagotovo je najboljša oblika gibanja tista, pri katerem se počutimo dobro. »Eden najlažjih, najprijetnejših in tudi zastonjskih načinov vadbe je hoja,« zatrjuje kardiologinja Steinbaumova, ki priporoča: »Stopajte hitro in si vsak dan nadenite merilnik korakov s ciljem, da jih boste naredili najmanj 10.000.« Ni se nam treba dokazovati na maratonih, včasih je že krajši sprehod po domači soseski stokrat boljši kot posedanje pred elektronskim zaslonom. Vsem dvomljivcem in omahljivcem zdravnica posebej polaga na srce besede: »Ne sodite se v primerjavi z drugimi ali s kakršnimi koli napotki. Samo vstanite in nekaj naredite. Gibanje je življenje. Mirovanje je smrt. Gibajte se, gospe in gospodje! Gibajte se, ali pa bo po vas, kar mislim dobesedno.«