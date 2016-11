Dovolj izgovorov, akcija!

Že z zelo preprostimi vajami bi pogosto lahko preprečili tudi razmah epidemije 21. stoletja – diabetes. Objavljamo prikaz vaj učiteljice joge Ane Benkovič, ki se jih lahko lotimo takoj zdaj. Doma ali kje drugje. Ne glede na kondicijo.

Položaj stola

To je imenitna vaja za aktiviranje nog, celotnega trupa in hrbta, še posebno če bomo zadnjico spustili v linijo kolen. Pazimo, da ledvenega dela hrbta ne zvijemo. Lahko se igramo z dinamičnim pristopom; se iz stoje večkrat spustimo v stol in dvignemo nazaj, lahko pa se v položaj potopimo za dlje in si z dihom pomagamo do velike energizacije nog.

Strešica



Ta položaj je najbolj univerzalen in energičen, saj je v pogonu celotno telo. Seveda ne, če počivamo. Aktivno zavzemimo položaj tako v rokah, trupu kot nogah. Vrat sprostimo in dihamo skozi nos; več daljših vdihov in izdihov. Če ne zmoremo iztegniti kolen, jih pokrčimo.

Na hrbtu



Sproščajoči položaj na hrbtu z dvignjenimi nogami ob steno je še posebno učinkovit, če bomo pod hrbtenico med lopatice zvili odejico. To bo poskrbelo za dodaten razteg in sprostitev prsnih mišic in ramenskega obroča. Ta predel zapira stres in negativna čustva navznoter in postajamo lahko celo trdi. Nekaj minut v položaju poskrbi za sproščenost in umiritev tako misli in srca.

Opora ob steni



Sedeče življenje pred monitorji je prineslo težave s hrbtenico. Izteg v hrbtu in opora ob steno, kuhinjski pult ali jedilno mizo za nekaj minut hkrati razbremeni in energizira trup.