Domači izdelki za lepo kožo

Ne čakajmo na zimo in mraz, kožo moramo pred škodljivimi zunanjimi vplivi zaščititi že zdaj, in če niste ljubitelj sintetičnih dodatkov v kozmetičnih izdelkih, si jih pripravite sami, in to iz preverjenih sestavin.

Zaščitna krema

Ta krema za roke in obraz na koži ustvari zaščitni sloj ter jo globoko nahrani; nanesemo jo po potrebi, odlična je denimo kot podlaga za puder, uporabimo pa jo lahko tudi kot balzam za ustnice. Uporabna je več mesecev, hranimo jo lahko pri sobni temperaturi.

Zanjo potrebujemo žlico čebeljega voska, šest žlic oljčnega olja, dve žlici vode in osem kapljic eteričnega olja sivke. V primerni kozici na šibkem ognju stopimo čebelji vosek, dodamo vodo in olje, ko se sestavine povežejo v homogeno zmes, umaknemo z ognja. Občasno premešamo, dokler vsebina ne postane gostejša, dodamo eterično olje in napolnimo steklen kozarček. Kremo lahko uporabimo po 15 minutah, ko se popolnoma ohladi.

Olje za lase

Kremo, tonik ali balzam za ustnice si zmešamo v domači kuhinji.

Da bi preprečili suho, srbeče lasišče, najmanj dvakrat na teden nanj nanesemo olje, pustimo 20 minut ter speremo z blagim šamponom. Ker lepo diši, ga lahko uporabimo tudi v ta namen, dovolj bo, da ga nekaj kapljic damo na lasne konice. Uporaben bo eno leto.

Potrebujemo 30 ml sezamovega olja, pol stroka vanilje, 10 kapljic eteričnega olja geranije ali 20 kapljic eteričnega olja ylang ylanga. V stekleničko damo strok in prelijemo z oljem, dodamo eterično olje. Pustimo deset dni, da vanilja izpusti aromo, precedimo in shranimo v stekleni posodici.

Balzam za ustnice

Balzam bo negoval in nahranil ustnice ter jih ščitil pred razpokanjem, zaradi kakava bodo obarvane rahlo rjavo. Uporaben je okoli dva meseca.

Potrebujemo žličko medu, žličko kakava v prahu, ščep cimeta, nekaj kapljic olivnega olja in tri kapljice eteričnega olja pomaranče. Vse sestavine zmešamo, da dobimo gosto mešanico, in damo v posodico, ki jo lahko dobro zapremo. Uporabimo po potrebi, lahko večkrat na dan.

Regenerativni tonik

Tonik bo koži vrnil potrebno vlago, jo obogatil z vitaminom C ter pomagal pri obnovi. Vsakič ga pretresemo, damo na vatno blazinico in z njo obrišemo obraz; pustimo, da se koža posuši, nato nanesemo dnevno kremo. Uporabimo ga enkrat na dan, če se borimo z mastno ali aknasto kožo, pa dvakrat. Tonik hranimo v hladilniku, porabimo ga v enem mesecu.

Potrebujemo 50 ml destilirane vode, žlico gela aloe vere, pol žlice limonovega soka (samo za mastno kožo), dve kapljici eteričnega olja sivke in pol žličke mandljevega olja. Vse sestavine zmešamo, najbolje v stekleni posodici, in pospravimo v hladilnik.