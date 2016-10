Doma narejene blazinice za razstrupljanje

Hrana, gazirane pijače, alkohol, cigarete, onesnaženo okolje in nezdrav način življenja. Posledice vsega tega se v obliki strupenih snovi nalagajo v našem organizmu, ovirajo njegovo delovanje in povzročajo različne bolezni. Če jih boste odstranili, se boste počutili bolje in kot prerojeni. Pri tem vam bodo v pomoč doma narejene detoksikacijske blazinice.

Preprosto, a učinkovito

Čeprav te prilepite na stopala, čistijo vse telo. Na izbrano mesto jih pritrdite zvečer in jih tam pustite vso noč. Da v resnici delujejo, vam bodo povedali temni madeži, ki jih boste na blazinicah opazili zjutraj. Spodbujajo namreč limfni pretok, utrujenost, bolečine v sklepih in glavoboli pa bodo po njihovi zaslugi postali preteklost.

Potrebujete:

košček čebule,

dva stroka česna,

vodo,

gazo,

samolepilni trak,

nogavice.

Priprava: