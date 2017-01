Doma narejena zdravila, ki čez noč pozdravijo boleče grlo

V zimskih dneh je boleče grlo pogosta nadloga, vzroki zanj pa so največkrat prehlad, pretirano naprezanje glasilk in suh zrak, ki smo mu izpostavljeni zaradi gretja. Namesto da bi tedaj, ko vas pesti, posegali po farmacevtskih izdelkih, poiščite pomoč v domačih pripravkih. Našteti bodo hitro prinesli olajšanje.

Čaj iz kajenskega popra

V deciliter in pol vode dodajte nekaj listkov suhe mete, sok ene limone, žličko medu in za noževo konico kajenskega popra. Vsebino segrevajte, tik preden zavre, jo odstavite z ognja. Napitek pijte vroč in si ga pripravite trikrat na dan.

Babičin recept proti bolečemu grlu

V dva decilitra in pol vode dodajte dve žlički medu in segrevajte, vendar ne do vrelišča. Odmaknite z ognja in prilijte dve žlici soka limone. Za močnejši okus lahko dodate žličko rjavega sladkorja.

Mlečni napitek s cimetom

Zmešajte žlico sladkorja, dva ščepca jedilne sode, pol žličke cimeta. Dodajte dva decilitra in pol mleka ter dobro premešajte. Na zmernem ognju segrevajte in odstavite, preden zavre. Ko se nekoliko ohladi, dodajte žlico medu ter popijte topel napitek.

Grgranje slane vode

Iz dveh decilitrov in pol vode ter čajne žličke soli pripravite fiziološko raztopino ter jo grgrajte večkrat na dan. Tekočine ne pogoltnite, temveč jo po približno desetih sekundah izpljunite. Ponavljajte, dokler bolečine ne izgine.

Inhaliranje

Zavrite tri skodelice vode in vanjo stresite peščico posušenih cvetov kamilice ter nekaj rezin svežega ingverja. Počakajte pet minut, da se tekočina nekoliko pohladi, nato jo prelijte v posodo za inhaliranje, se nagnite nad njo in pokrijte glavo z brisačo. Pet do deset minut vdihavajte paro in bolečina v grlu bo kmalu popustila. Ponavljate vsak dan, dokler povsem ne izgine.

Tople obloge

Skuhajte večjo količino kamiličnega čaja in v nanj namočite čisto brisačo. Ko se nekoliko ohladi, jo ožmite in ovijte okoli vratu. Ko se ohladi, ponovno segrejte brisačo in ponavljajte, dokler bo prisotna bolečina.

Če se stanje po nekaj dneh ne izboljša, pa le obiščite zdravnika. Morda gre za bakterijsko vnetje, za katero vam bo predpisal primerna zdravila.