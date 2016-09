Dokazano najboljši način za hujšanje

Ne glede na to, katero dieto boste izbrali oziroma za kateri način hujšanja se boste odločili, obstaja zlato, znanstveno dokazano pravilo, ki po zagotovilu znanstvenikov Ameriške akademije pediatrov zagotavlja izgubo odvečne teže.

Recept je sila preprost

Prenehajte razglabljati, koliko kilogramov imate in koliko bi jih radi izgubili. Prav takšni pogovori so po mnenju strokovnjakov največji krivci za izkrivljeno podobo o lastnem telesu in odnosu do hrane. Zaradi njih je ta pogosto v mislih in posledično tudi v ustih, kar seveda na namero o hujšanju ne vpliva pozitivno.

Še večja škoda

Poznavalci ob tem poudarjajo, da ti ne vplivajo kvarno le na lastno samopodobo, pač pa tudi na podmladek. »Če so starši preobremenjeni z lastno težo ali opozarjajo otroka na številke na tehtnici, je velika verjetnost, da bo ta razvil nezdrav odnos do hrane in kasneje v življenju usvajal zdravju škodljive načine hujšanja. Vzorce in navade, ki jih starši prenesejo na podmladek, se globoko zakoreninijo in le težko izginejo,« opozarjajo pediatri.

Nič številk

Torej se v prid sebe in svojih potomcev vzdržite pogovorov o hujšanju. Kadar to res ni mogoče, se omejite na poudarjanje zdravih navad, kot so primerna prehrana in gibanje, ne omenjajte pa kilogramov. Tako boste tudi na mladež prenesli sporočilo, da se je najprej treba osredotočiti na dobro počutje, zdrav način življenja in telesno aktivnost, število kilogramov pa je povsem postranskega pomena.

Ti pa v končni fazi ob primernem razmišljanju in življenjskem slogu zagotovo ne bodo predstavljali nobene težave.