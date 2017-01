Dokazane negativne posledice uživanja marihuane

Velika ameriška raziskava tamkajšnje akademije znanosti, inženirstva in medicine, podprta z mnogimi dokazi, je prvič v zgodovini odkrila, zakaj je kajenje marihuane učinkovito, pri čem ne pomaga in kateri so negativni vplivi njene uporabe. Izkazalo se je, da je negativnih učinkov več kot pozitivnih.

Kje pomaga

Kot so zapisali strokovnjaki, marihuana dokazano blaži vrtoglavico, ki jo povzroča kemoterapija, blaži kronične bolečine in pomaga ljudem k hitrejšemu spancu. V eni od pomožnih študij se je izkazala za učinkovito zdravilo pri krčih zaradi multiple skleroze.

Kje ne pomaga

Niso pa znanstveniki potrdili, da bi uspešno zdravila epilepsijo. Prav tako ni dovolj dokazov, da bi kanabis zdravil raka, sindrom razdraženega črevesja, nekatere simptome parkinsonove bolezni, nikakor pa ne pomaga pri premagovanju odvisnosti, piše Daily Mail.

Strokovnjaki trdijo tole:

Obstajajo trdni dokazi, da marihuana povečuje verjetnost razvoja shizofrenije in drugih vrst psihoz. To je najočitnejše pri rednih kadilcih marihuane.

Obstajajo jasni dokazi, da kajenje marihuane povečuje verjetnost respiratornih težav in poveča pojavnost kroničnega bronhitisa.

Obstaja povezanost med uživanjem marihuane in kasnejšim razvojem odvisnosti od drugih substanc: cigaret, alkohola in drugih drog.

V manjši meri povečuje verjetnost depresije.

Pri nosečnicah je kajenje marihuane povezano z manjšo porodno maso otroka, nekoliko nejasni pa so dokazi o drugih komplikacijah v nosečnosti in povezava s sindromom smrti v zibelki.

Ni jasne povezave med kajenjem marihuane in razvojem raka pljuč, raka prostate, materničnega vratu in požiralnika.

Obstajajo dokazi, da kajenje marihuane lahko poveča verjetnost srčne kapi, zlasti pri ljudeh, ki so že bolj ogroženi zaradi srčnih bolezni.

Da tudi občasno kajenje marihuane lahko poškoduje pomembne strukture možganov, še posebej na področjih, povezanih s čustvovanjem in motivacijo, pa so dokazali strokovnjaki z univerze v Chicagu skupaj s kolegi z medicinske univerze Northwestern, ki so se v svoji študiji prvi osredotočili na uporabnike, ki marihuano kadijo le enkrat do dvakrat tedensko.