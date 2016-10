Od 1. do 7. oktobra 2016 tudi v Slovenji obeležujemo mednarodni teden dojenja, katerega vodilna misel je letos: »Dojenje je ključ do trajnostnega razvoja.«

Zakaj dojenje



Materino mleko je najprimernejše za hranjenje otroka, saj je v primerni obliki, prave temperature in higiensko neoporečno vedno na voljo, pa še brezplačno je. Dojenje ob tem zagotavlja tudi hitrejše okrevanje porodnice. Dodati gre še ekološki pomen: brez odpadne embalaže, stekleničk in cucljev dojenje varuje tudi naravo.

Zgornja meja ni določena

Svetovna zdravstvena organizacija, Unicef in pediatrična stroka v prvih šestih mesecih starosti otroka priporočajo izključno dojenje, temu sledi pravočasno, primerno in varno dopolnilno hranjenje, ob tem pa nadaljevanje dojenja do dveh let ali dlje. Omejitve, do kdaj naj bi mati otroka dojila ni, saj ne obstaja dovolj znanstveno utemeljenih dokazov, na podlagi katerih bi jo lahko določili.

Odgovori, pomoč in podpora

Kot je ob mednarodnem tednu dojenja povedala Marta Borštnar , dipl. med. ses., IBCLC, KO za perinatologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana , v UKC v tem času potekajo številne dejavnosti za podporo, promocijo in spodbujanje te oblike hranjenja. V avli ljubljanske porodnišnice je postavljena stojnica, kjer lahko nosečnice, doječe matere in obiskovalci izvedo veliko o pomenu materinega mleka, prednostih dojenja in dostopni pomoči, kadar se pojavijo dileme in težave.

Tudi v šoli za starše v tem tednu dojenju namenjajo prav posebno pozornost.