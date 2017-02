Dobro prezračite stanovanje

Kolikokrat prezračite stanovanje? Angleški strokovnjaki pravijo, da v zraku v domovanju kroži kar 900 različnih delčkov in biološkega materiala, ki lahko slabo vplivajo na zdravje – od spor in plesni do ogljikovega monoksida in celo radona, plina brez barve in vonja, ki mu pravijo tihi ubijalec, saj ga v zraku ni čutiti.

Raziskovalci so potrdili povezavo med boleznimi in onesnaževalci v prostoru: ti so lahko v 57 odstotkih odgovorni za kardiovaskularne bolezni, za 23 odstotkov višajo tveganje za raka pljuč, 12 odstotkov za astmo. Z rednim zračenjem prostorov lahko tveganje bolezni znižamo za 40 odstotkov, pravijo.

Zračili naj bi štirikrat na dan, pozimi od tri do sedem minut. Najbolje je to početi zjutraj, svetujejo strokovnjaki in še, da naj naredimo prepih, da se v prostorih zamenja kar največ zraka, dobro je prezračiti tudi zvečer, pred spanjem.