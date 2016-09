Dobre novice glede raka jajčnikov

Znanstveniki so v publikaciji Annals of Oncology zapisali, da se je smrtnost zaradi raka jajčnikov v zadnjih desetletjih v številnih državah zmanjšala. Ker je bolezen med ženskami peto najpogostejše maligno obolenje, je to več kot spodbudna novica.

Zakaj?

Kot so zapisali, gre za posledico uživanja oralne kontracepcije, natančneje kontracepcijskih tabletk, kar utemeljujejo takole: »Najobčutnejši upad tega obolenja in z njim povezane smrtnosti je v državah zahodne Evrope in v ZDA, kjer se je ta oblika kontracepcije najprej uporabljala in je tudi najbolj razširjena.« Kot poročajo, je bila povezava med oralno kontracepcijo in rakom na jajčnikih potrjena v številnih raziskavah, nedavno pa je bilo dokazano, da ta oblika zaščite pred nosečnostjo varuje tudi pred rakom maternične sluznice.

Natančnejše številke

Strokovnjaki so se poglobili v podatke Svetovne zdravstvene organizacije, ki je obolevnost za rakom jajčnikov in smrtnost zaradi tega spremljala v letih od 1970 do 2012. Ugotovili so, da je v ZDA v tem obdobju umrljivost zaradi njega padla za 16, v EU pa za 10 odstotkov. Po predvidevanjih se bo v ZDA število do leta 2020 znižalo še za 15 in v EU za 10 odstotkov, zlasti med ženskami v starostni skupini od 20 do 49 let. Na žalost so raziskovalci porast te bolezni zabeležili v Bolgariji, Braziliji, Kubi, Mehiki, Kolumbiji in Venezueli. Menijo, da gre to pripisati večjemu številu rojstev, nadomestni hormonski terapiji in krajšemu času uživanja oralne kontracepcije.

Niso za vse

Sicer so nova dognanja nedvomno dobra novica za ženske, ki to obliko zaščite že uporabljajo, ne gre pa kontracepcijskih tablet jemati za vsako ceno, za vse vendarle niso primerne. Med drugim pri nekaterih skupinah povečajo verjetnost raka dojk in lahko izzovejo številne druge zdravstvene težave. Pomembna je tudi družinska anamneza, če je imela kakšna vaša sorodnica rak jajčnikov, se posvetujte z zdravnikom, ki vam bo znal svetovati, kaj je najboljše za vas in vaše telo.