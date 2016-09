Dobra vila Maja: Vzorci se dedujejo

Ste kdaj opazovali svoje družinsko drevo, žensko in moško linijo v njem? Če se boste le malo poglobili, boste opazili, da ste enaka mama ali oče. Dedujete lahko po različnih straneh, a v večini primerov smo ženske enake mamam, babicam, prababicam, in če imate informacije še o daljnih prednikih, boste opazili, da se določene stvari dedujejo, ponavljajo, predvsem pa prenašajo. Kako je mogoče, da smo si tako podobni? Ena pot je bivanje v določenem okolju, učenje in posnemanje, zavestno ali pa nezavestno. Druga, globlja in pomembnejša pot, je zapis DNK, torej prek genetike. Če pogledamo povsem preprosto, moje telo je z mojo krvjo ustvarilo telo moje hčere. Posledično je dedovala zapise mene in mojega moža. Znanost je že odkrila del DNK, pravijo mu junk DNA, ki vsebuje podatke o vseh naših prednikih. Vsi vzorci, prepričanja in vsa družinska karma. Vse, kar je ostalo nerešeno, pa vsi tisti plusi, ki so jih predniki pridelali za nas.

Trenutno smo v obdobju, ko zelo čistimo vse, kar je ostalo nerešeno v naši družinski liniji in ni v sozvočju z ljubeznijo. Nič težkega, pa hkrati naporno. Tudi sama sem ugotovila, da imam po eni liniji različne odvisnosti, kajti v preteklosti sem bila odvisna od odnosov, po drugi liniji pa sem ozdravila ljubosumje in to, da so bile ženske v naši družini tiho in niso izražale svoje resnice. Poleg tega so imele moje ženske prednice načrtne in spontane splave, mojo babico so med drugo svetovno vojno celo tako pretepli, da je izgubila otroka, in ker stvari niso bile razčiščene, sem imela sama zunajmaternično nosečnost in uravnovesila energijo za generacije nazaj. Dragi moji, da se ne boste ustrašili, kaj vse boste čistili. Lekcije lahko vzamete enako, kot sem jih jaz – kot rast, priložnost, spominjanje, uravnovešanje –, ali pa kot trpljenje, dramo, paniko, obup, strah. Izbira je, kot vedno, samo vaša.



Opazujte svojo mamo, očeta in povezujte vse informacije, ki jih pridobite v življenju. Presenečeno boste ugotovili, da ima vse popolno povezavo. Ko boste razumeli povezavo, se poglobite v reševanje. Že osvetlitev problema je velika rešitev. Ko enkrat razumete, zakaj se nekaj dogaja, kot se dogaja, je rešitev na dlani. Zdaj je treba postati motivator samega sebe in opazovati, kaj pri vas sproži strah, ljubosumje, občutek, da niste dovolj dobri, slabo vest... Zapomnite si še nekaj pomembnega, lahko bi rekla najpomembnejšega. To, kar živite (ti vzorci in prepričanja), v resnici sploh niste vi. Še enkrat preberite zadnjo poved. Vi ste samo pobrali nekaj, si dovolili, da vas prepričajo v nekaj, kar v resnici niste. Vi ste duša. Vi ste popolnost. Vi ste ljubezen. In samo lepo preprosto pozabite vse laži o sebi. To je vse! Živite zgolj nekaj, v kar so vas prepričali, da ste. Poglobite se v zadnje vrstice. Med njimi je ključ, ki vas bo osvobodil.

