Dobra prebava, dobro zdravje

Če je vaša prebava neredna in vam pogosto povzroča preglavice, se lahko jezite tudi na prednike, saj dednost igra pomembno vlogo v številnih procesih v telesu. A vendarle je mnogo bolj učinkovito, če se spopade s tegobami in si z zdravimi navadami skrajšate in olajšate čas, ki ga preživite na stranišču.

Če zanemarimo prebavo, zanemarimo svoje zdravje, zato je izjemnega pomena, kaj jemo in pijemo ter kako preživljamo vsakdanjik. Poznavalci tako pridigajo že od nekdaj, a vendarle vse kaže, da nekateri mirno odmahnejo z roko ob takšnih nasvetih. Raziskave kažejo, da posegamo po vse več pripravljenih jedeh, katerih sestavine so pogosto na ravni znanstvene fantastike, redki si vzamejo čas za pripravo svežih in zdravih živil. Da nekaj ni v redu, nas običajno najprej opozori prebava – pa jo sploh slišimo?



Preberite si nasvete, s katerimi lahko občutno izboljšate prebavo in svoje počutje ter zdravje.

Uživajmo vlaknine: polnovredna živila, žita, sadje in zelenjava pomagajo hrani, da nemoteno potuje po prebavnem traktu, zaradi česar občutno zmanjšamo možnost zaprtja. S tem preprečujemo druge prebavne težave in ohranjamo zdravo telesno maso

Izogibajmo se preobilici maščob. Te namreč upočasnjujejo organizem in spodbujajo zaprtje, a če zmerno količino maščob združimo z vlakninami in zadostnim gibanjem, s katerim dodobra izkoristimo zaužito energijo, težav ne bo!

Na jedilniku naj bo pusto meso. Odstranite mastne kose in uživajte puste kose brez kože.

Vsak dan uživajmo probiotike: ti vsebujejo zdrave bakterije, ki sicer živijo v prebavnem traktu in pomagajo telesu, da se bojuje proti najrazličnejšim škodljivim vplivom, odpravljajo pa tudi posledice zaužitih antibiotikov in stresa. Krepijo odpornost in preprečujejo številne prebavne težave.

Redno se prehranjujmo: urnik je pri prehrani ključnega pomena, sploh če vam prebava nagaja. Vsak dan si pripravite zajtrk, kosilo in večerjo, vmes pa še dva manjša obroka, in to približno ob isti uri.

Pijmo dovolj vode: ta pomaga pri razgradnji maščob in vlaknin ter pripomore k nemotenemu prehodu živil skozi črevo.

Opustimo nezdrave navade: kajenje, čezmerno uživanje kave in alkohol so nedvomno škodljivci za ves organizem, neposredno pa slabo vplivajo tudi na prebavo.

Redno se gibajmo. Telovadba dobesedno poskrbi tudi za gibanje črevesja in premike v njem ter tako občutno zmanjšuje možnosti za zaprtje. Gibanje pomaga ohranjati ustrezno telesno maso, ki je zdrava podlaga za učinkovito prebavo – in krog je sklenjen.

Ne zanemarjajmo stresa! O tegobah in stiskah se posvetujemo z bližnjimi, po potrebi še s strokovnjakom – stres je pogosto v tesni povezavi s prebavnimi težavami, zato je nujno, da si izoblikujemo svoje tehnike sprostitve.