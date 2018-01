Dieta za boljši spomin

Tako imenovano dieto MIND (um) zadnje čase vse glasneje zagovarjajo nutricionisti in dietetiki. V glavni vlogi je hrana, ki spodbuja delovanje možganov, ohranja spomin in krepi kognitivne sposobnosti. Priporočljiva je zlasti za starejšo populacijo, za katero vitalni možgani pomenijo večjo neodvisnost in kakovostno starost. Kot poudarjajo snovalci omenjene diete, zelenjava, kot je blitva, zelena solata, ohrovt in špinača, dokazano pozitivno vpliva na kognitivne sposobnosti, ker vsebuje veliko vitamina E, ki v telesu deluje kot antioksidant in sodeluje v procesih, ki ohranjajo zdravje možganskih celic.

Za najboljši izkoristek strokovnjaki priporočajo, da zeleno zelenjavo na jedilnik umestite vsaj dvakrat na dan, najsi surovo ali blago termično obdelano, in z dodatkom olivnega olja, saj je vitamin E topen v maščobi in ga telo lahko izkoristi le v družbi maščobe.

Če imate težave s prebavo, zeleno zelenjavo spremenite v gosti sok, ki ga lahko dopolnite s semeni lanu ali oljne kadulje, za boljši okus pa dodate banane ali gozdne sadeže.