Devet živil, ki jih je treba jesti pred zabavo

Zlato pravilo, ki ga je treba upoštevati pred vsako zabavo, se glasi: najprej se je treba dobro najesti in že pred veselim dogodkom piti veliko vode. Pomembno pa je tudi, s čim se boste pogostili. Poglejte si nekaj najboljših predlogov. Kajti v veselem času je vsak namig, ki bi lahko preprečil, da bi prehitro omagali, dobrodošel.

Slanina in čebula

Odlična izbira pred zabavo, če pa se mislite s kom prav posebej zbližati, čebulo lahko izpustite. Maščoba v želodcu v kombinaciji s snovmi iz čebule tvori nekakšno zaščitno oblogo in upočasni prehajanje alkohola v kri.

Umešana jajca

Vsebujejo veliko esencialnih aminokislin, beljakovin in maščob, zato zavirajo učinke alkohola in preprečujejo mačka naslednji dan.

Francoska solata

Odlična mešanica živil, ki pomagajo preživeti zabavo. V njej so že omenjena jajca, kisle kumare, ki telo oskrbijo z elektroliti, in mastna majoneza, ki nekoliko zavira absorpcijo alkohola.

Polenta z jogurtom

Jogurt vsebuje maščobe, beljakovine in ogljikove hidrate, v družbi s koruznim zdrobom pa vam bo pomagal, da alkohol ne bi bil usoden.

Pečen piščanec z rjavim rižem

Kombinacija se bo dolgo obdržala v želodcu in bo upočasnila absorpcijo alkohola. Beljakovine iz piščanca in vlaknine iz rjavega riža imajo pri tem največjo moč.

Pečen losos

Losos vsebuje velike količine maščob omega 3 in vitamina B12, ki ga sicer alkohol med presnovo črpa iz telesa, s tem pa pripomore k hujšemu mačku naslednji dan.

Krekerji s humusom

Krekerji so bogati z ogljikovimi hidrati, humus vsebuje veliko vitaminov B. Humus je izdelan iz čičerke in znano je, da so stročnice odlične zaveznice proti glavobolu naslednji dan.

Panirana svinjina

Zlasti v kombinaciji z rjavim rižem je dokaj izdatna in težka jed, ob kateri si boste lahko privoščili kakšen kozarček več.

Bogat sendvič

Vanj lahko naložite vse, kar imate doma: salamo, sir, kisle kumare. Tudi malo majoneze ne bo škodovalo, seveda pa kljub pravi malici pred zdravicami z njimi ne gre pretiravati. Najboljša zaščita pred njihovimi manj prijetnimi posledicami je vendarle zmernost.