Nakupi s praznim želodcem so slaba ideja. Foto: Thinkstock

Poglejte devet stvari, ki jih ne smete početi na prazen želodec oziroma tedaj, ko sta od zadnjega obroka minili dve uri ali več. Kajti za zdravje ni pomembno le, kaj jeste, temveč tudi, kdaj ne smete biti lačni.

Zdravila

Aspirina, lekadola, paracetamola in drugih protivnetnih ali protibolečinskih zdravil nikoli ne smete uživati na prazen želodec. Tako se zniža njihova učinkovitost, povzročijo pa lahko tudi resne poškodbe želodčne sluznice.

Kaj storiti: preden zaužijete zdravilo, pojejte manjši obrok. Tableto poplaknite vsaj s kozarcem mleka, če to ni mogoče, pa z resnično veliko vode.

Kava

Celo brezkofeinska spodbuja nastajanje želodčne kisline, s tem pa povzroča zgago ali refluks. Poleg tega kava na prazen želodec v telesu zavira nastajanje serotonina, zato boste ves dan slabe volje.

Nasvet: če se tej navadi res ne morete odpovedati, jutranji kavi dodajte malo mleka ali smetane. Mlečna maščoba namreč izniči negativne učinke kave.

Alkohol

Absorpcija alkohola se pri pitju na prazen želodec poveča za dvakrat. Poleg tega opijanje na prazen želodec hitreje vodi v zastrupitve in tudi občutnejšega mačka, saj alkohol v telesu ostane dlje, jetra, ledvice in srce pa so bolj ogroženi.

Nasvet: nikoli ne pijte na prazen želodec ali tedaj, ko je sta zadnjega obroka minili več kot dve uri. Privoščite si vsaj manjši sendvič, idealno bi bilo, če bi vseboval maslo.

Žvečilni gumi

Tudi med žvečenjem žvečilnega gumija se v želodcu sprošča želodčna kislina in dolgotrajno žvečenje tega lahko povzroči vnetje želodčne sluznice. Prav tako je dokazano, da ljudem, ki pogosto žvečijo žvečilni gumi, pogosteje posegajo po mastni, kalorični in nezdravi ocvrti hrani.

Nasvet: v nobenem primeru žvečilke ne žvečite dlje kot 10 minut, sploh če pred tem niste ničesar jedli.

Spanje

Veliki obroki pred spanjem niso priporočljivi, a tudi povsem prazen želodec ne bo pripomogel k mirnemu spancu. Tedaj je namreč raven glukoze v krvi nizka, kar onemogoča telesu, da bi se pripravilo na počitek. Ujeti ste v začarani krog: nespečnost vpliva na sproščanje hormona lakote, kar lahko vodi v uživanje nezdrave hrane (zato tudi dan po večeru brez večerje nezdrava hrana bolj diši).

Kaj storiti: zvečer vedno pojejte nekaj lahkega. Najboljši so mlečni izdelki, ki vsebujejo triptofan, magnezij in kalcij, saj ti pripomorejo k boljšemu spanju.

Vadba

Obstaja mnenje, da vadba na prazen želodec spodbuja zgorevanje kalorij. V resnici to na porabo energije nima velikega vpliva. Res pa je, da stradanje pred vadbo vodi v izgubo mišične mase. Prav tako vadba ni ravno učinkovita, saj telo nima dovolj energije.

Nasvet: intenzivno vadbo nadomestite z blažjimi vajami, še boljše bo, če pred njo nekaj pojeste. Že energijska ploščica bo dovolj za boljšo vadbo in bolj zdrav želodec.

Nakupovanje

Ko smo lačni, kupujemo več hrane, kot v je resnici potrebujemo. Pravzaprav prazen želodec spodbuja potrošnjo tudi v neživilskih trgovinah. Študije kažejo, da se notranje sporočilo hočem hrano, poenostavi na hočem, oseba pa podzavestno sledi notranji potrebi.

Kaj storiti: vedno nakupujte s seznamom, plačujte z gotovino in predvsem poskrbite, da v trgovino ne boste šli lačni.

Pitje sokov iz citrusov

Kislina in vlakna, ki jih vsebujejo, lahko razdražijo prazen želodec, kar je zlasti nevarno za tiste z gastritisom in za tiste, dovzetne zanj.

Kaj storiti: sveže iztisnjeni sokovi so za želodec boljši, če so z vodo zmešani v razmerju ena proti ena. Na splošno pa velja, da citrusov in sokov iz njih ne bi smeli uživati na prazen želodec.

Prepir

Strokovnjaki so dokazali, da smo lačni nestrpnejši, težje nadzorujemo čustva in obvladujemo jezo ter besede. Za vse to namreč potrebujemo energijo, te pa prazen želodec organizmu ne dovaja.

Nasvet: če nimate časa za to, da bi kaj pojedli, vsaj popijte nekaj toplega. Ne boste se tako hitro razburili.