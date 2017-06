Devet pravil poletne prehrane

Poleti so na mizi drugačne jedi. Foto: Thinkstock

Poleti jemo drugače kot v hladnem delu leta. To je vsem dobro znano. Kakšna pa naj bo poletna hrana, katere jedi naj na jedilniku prevladujejo oziroma kaj je treba v vročem delu leta upoštevati?

Beljakovine

V prehrano vključite kakovostne vire beljakovin. Predvsem jejte modre ribe, belo perutninsko meso, pusto rdeče meso brez vidne maščobe, stročnice, jajčne beljake, lupinaste plodove in semena.

Sestavljeni ogljikovi hidrati

Uživajte polnozrnata žita (ječmen, rž, oves, proso, pšenica), dobrodošli bodo tudi ajda, kvinoja, amarant in integralni riž. Vsi pekovski izdelki naj bodo iz polnozrnate moke.

Sadje in zelenjava

Čez dan zaužijte vsaj dva do štiri sadne in tri do pet zelenjavnih obrokov. En sadni obrok obsega večji sadež (jabolko, hruška, breskev) ali skodelico jagodičevja. En obrok zelenjave pomeni skodelico surove ali pol skodelice kuhane zelenjave.

Mlečni izdelki

Uživajte mleko in mlečne izdelke iz posnetega mleka. To pomeni, da zmanjšajte količino smetane, sirnih namazov, topljenega sira, masla in polnomastnih sirov.

Nenasičene maščobne kisline

Obogatite jedilnike z nenasičenimi maščobnimi kislinami, katerih najboljši viri so rastlinska olja: laneno, bučno, olivno, oljnorepično. Dober vir teh maščob so tudi lupinasti plodovi in semena.

Manj nezdravih maščob

Zmanjšajte količino pražene in ocvrte hrane, industrijskih predelanih živil, predelanih mesnin, industrijskih prigrizkov, sladkih pijač in pripravljenih jedi. Te vsebujejo veliko nezdravih maščob, transmaščobnih kislin, soli, sladkorja in enostavnih ogljikovih hidratov.

Tekočina

Pijte dovolj tekočine. Vsak dan zaužijte od dva do dva in pol litra vode ali nesladkanih čajev.

Kuhajte zdravo

Povsem se posvetite pripravi jedi. Zelenjavo kuhajte na pari, meso pecite na žaru, pazite na dosledno toplotno obdelavo in pravilno shranjevanje, saj se hrana v poletni vročini hitro pokvari.

Vadba

Vsak dan si vsaj pol ure vzemite za gibanje. Zaleže tudi polurni sprehod v večernih ali jutranjih urah.