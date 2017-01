Deset znakov, da vam nekdo laže

Na žalost živimo v svetu, kjer ni mogoče vsakomur vsega verjeti. Mnogi želijo z nami manipulirati, drugim laganje ne pomeni nikakršne težave. Kako pa lažnivca prepoznati? Lillian Glass, strokovnjakinja za obnašanje in govorico telesa navaja 10 znakov, ki bodo odkrili še tako spretnega.

Hitro spreminjanje položaja glave

Če nekomu postavite neposredno vprašanje, on pa hitro večkrat premakne glavo, najbrž ne boste deležni poštenega odgovora.

Spreminjanje dihanja

Kadar nekdo laže, postane nervozen, zato začne hitreje in plitveje dihati.

Dvigovanje ramen in spremenjena barva glasu

Še en jasen znak, da skuša nadzorovati telo ter preusmeriti vašo pozornost na držo in glas, ne na vsebino govora.

Odsotnost gestikuliranja

Med sproščenim pogovorom se človek premika in gestikulira z rokami. Tisti, ki stoji mirno in nepremično, skuša vse držati pod nadzorom. Seveda z namenom, da ga kakšen nepremišljen gib ne bi izdal.

Ponavljanje fraz

To počne, ker vas želi prepričati, da je tisto, kar govori, resnica. Prav tako pomeni ponavljanje pridobivanje časa, v katerem bi si lahko izmislil nove laži.

Dotikanje in pokrivanje ust

Ljudje si nezavedno pokrivajo usta, kadar se skušajo izogniti odgovoru na konkretno vprašanje ali kadar nečesa ne želijo komentirati. Tudi dotikanje ust nakazuje na oklevanje oziroma na željo, da bi temo čim hitreje končali.

Dotikanje občutljivih delov telesa

Ljudje, ki lažejo, se podzavestno dotikajo grla, vratu, prsi, glave in trebuha.

Preveč pojasnil in informacij

Kadar lažnivci zaslutijo, da bi jih lahko razkrili, začno obširno pojasnjevati zgodbo in tako sogovornika skušajo pripraviti do tega, da bi jim verjel. Pretiravanje z informacijami so še en znak, da nekdo ne govori resnice. Tako kot pri obsežnih pojasnilih namreč lažnivec verjame, da bodo podrobnosti sogovornika napeljale na misel, da so njegove besede resnične.

Težave z govorom

Lažnivec je pod stresom, zato se mu začno sušiti usta. Slina se izloča v manjši meri, govor postane otežen, pojavi se žeja in potreba po grizenju ustnic.

Nepremično zrenje v oči

Čeprav se tisti, ki lažejo, praviloma izogibajo stiku z očmi, imajo malce samozavestnejši drugačno taktiko: oni gledajo sogovornika neposredno v oči, a njihov pogled je videti prisiljen in nenaraven, saj ne mežikajo z vekami.