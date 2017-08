Deset neprijetnih posledic površnega umivanja zob

Skrb za ustno higieno je pomembna, na žalost pa ji mnogi še vedno ne posvečajo dovolj pozornosti. Po izsledkih raziskave ameriškega društva za zaščito zob komaj polovica odraslih uporablja zobno nitko, le petina vseh pa si zobe umiva dvakrat na dan, poroča Business Insider. Dolgoročne posledice tega niso le bolezni zob in dlesni, temveč trpi celotno telo. Poglejte deset najpogostejših posledic površnosti pri higieni ustne votline.

Bolezni dlesni

Med ščetkanjem dlesni ne bi smele boleti in ne krvaveti. Oboje namreč kaže na vnetje obzobnih tkiv oziroma gingivitis. Gre za posledico delovanja bakterij, ki se kopičijo v oblogah med zobmi. Periodontitis je napredovano vnetje, pod vplivom katerega propadajo podporna tkiva zob.

Izguba zob

V povprečju starim od 20 do 64 let manjka približno sedem stalnih zob. Gre za posledico nezdravljenega gingivitisa in periodontitisa, ki se razvijeta zaradi pomanjkljive ustne higiene.

Slab zadah

Slab zadah ali halitoza muči več kot polovico vseh odraslih. Lahko kaže na nekatere resne bolezni, najpogosteje pa gre za pomanjkljivo oralno higieno. Po vsakem obroku med zobmi ostanejo koščki hrane, ki tam razpadajo in privlačijo bakterije, ki hrano razkrajajo in s tem ustvarjajo neprijeten vonj.

Drugi vzrok zanj so obloge na jeziku, zato je ob umivanju zob treba očistiti tudi tega, sicer se na njem tvori debel sloj bakterij, ki ustvarijo bele obloge in povzročajo slab zadah.

Demenca

Velika dolgoročna študija v domu ostarelih v Laguna Hillsu je pokazala na povezavo med slabim zdravjem ustne votline in demenco ter tudi, da je to med drugim mogoče preprečiti z boljšo oralno higieno, so zapisali v publikaciji Journal of the American Geriatrics Society.

Strokovnjaki so spremljali 5468 oseb in v 18 letih odkrili, da je pri upokojencih, ki še imajo svoje zobe in jih ne umivajo temeljito, od 22 do 65 odstotkov večje tveganje za demenco kot pri onih, ki jih umivajo trikrat na dan.

Druga, od prve neodvisna študija je odkrila, da je v možganih obolelih za alzheimerjevo boleznijo večje število bakterij, ki so povezane z vnetji dlesni kot pri ljudeh, ki so bili kognitivno zdravi.

Vnetja pljuč

Patogene bakterije iz ustne votline lahko med dihanjem zaidejo v notranje organe, tudi v pljuča. Izkazalo se je, da so prav te eden od vzrokov za bolnišnično vnetje pljuč. Izboljšanje oralne higiene pogostost tega zmanjša za 40 odstotkov.

Druga študija, v katero je bilo vključenih 315 bolnikov ene od brazilskih bolnišnic, je pokazala, da so imeli trije bolniki z vnetjem pljuč od štirih eno od oblik periodontitisa.

Erektilna disfunkcija

Vzročno-posledična povezava med slabo ustno higieno in erektilno disfunkcijo se morda ne zdi verjetna, a študija, ki jo povzema Journal of Sexual Medicine, je pokazala, da je med tema dvema neposredna povezava. Med naključno izbranimi pacienti, starimi od 30 do 40 let in z erektilno disfunkcijo, jih je 53 odstotkov trpelo tudi zaradi vnetja dlesni. V skupini posameznikov brez erektilne disfunkcije je bilo takih 23 odstotkov sodelujočih.

Sladkorna bolezen

Ena zadnjih študij je pokazala, da je periodontitis povezan s pojavom sladkorne bolezni. Izjemno slaba oralna higiena je lahko vzrok za inzulinsko odpornost. Najverjetneje zaradi povečanja vnetnih procesov v organizmu. Pri nekaterih pacientih, ki trpijo tako zaradi vnetja dlesni kot za sladkorno boleznijo, se je izkazalo, da zdravljenje prvega lahko pomaga tudi pri nadzorovanju diabetesa.

Bolezni srca

Številne študije so pokazale, da obstaja povezava med boleznimi dlesni in boleznimi srca. Avtorji tiste ameriškega združenja za srčne bolezni, ki je bila izvedena leta 2008, so dokazali, da periodontitis predstavlja dejavnik tveganja za srčne bolezni. Natančne povezave strokovnjaki še niso izluščili, a kot domnevajo, zdravljenje vnetja dlesni zmanjšuje vnetne procese v telesu ter s tem manjša tveganje za srčne bolezni, so zapisali v poročilu za javnost.

Zapleti v nosečnosti

Kar od 60 do 75 odstotkov nosečnic ima težave z gingivitisom, kar neposredno vpliva tudi na zdravje novorojenčkov. Slaba oralna higiena mame lahko vpliva na manjšo porodno težo otroka in na prezgodnji porod.

Strokovnjaki pri tem nizajo dva vzroka. Prvega je mogoče iskati v povečani količini vnetnih procesov v telesu in drugega v bakterijah iz ust, ki zaidejo v krvožilni sistem nosečnice in se sčasoma naselijo v posteljici ter tako neposredno vplivajo na razvoj otroka.

Rak

Številni dokazi pričajo, da so bolezni dlesni in zob lahko povezane s povečanim tveganjem za nekatera maligna obolenja. Kot so v eni od njih dokazali strokovnjaki, so težave z zobmi neposredno povezane z virusom HPV, ki povzroča 80 odstotkov malignih obolenj v ustni votlini. Študija, v kateri je sodelovalo 3439 prostovoljcev, je pokazala, da slaba ustna higiena neposredno vpliva na povečano tveganje za okužbo z virusom HPV. Druge poizvedbe pa so razkrile, da periodontitis spodbuja razvoj kancerogenih celic v ustih.