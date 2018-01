Deset najboljših živil za vse, ki veliko sedijo

V sodobnem času je vse več poklicev, ki zahtevajo pretežno sedeči način življenja. Negativne posledice tega na telo je mogoče primerjati s kajenjem, saj vodi v kopičenje kilogramov in številna telesna vnetja, ki povzročajo resne bolezni. Prav zato je pomembno, da si vsi, ki veliko sedijo, vsako uro vzamejo nekaj časa za razgibavanje in v svojo prehrano vključijo živila, ki vsaj nekoliko blažijo negativne vplive sedenja na telo.

Jagodičevje

Redno uživanje jagodičevja zmanjšuje vnetja. Zasluga za to gre antioksidantom flavonoidom, ki tem sadežem zagotavljajo značilno barvo. V tem prednjačijo borovnice, ki so prav tako bogate z vitaminom C in resveratrolom. To so snovi, ki povečujejo odpornost in izničujejo vpliv prostih radikalov, glavnih krivcev za telesna vnetja.

Lupinasti plodovi

Ti so bogat vir omega tri maščob. Med njimi so na prvem mestu orehi, medtem ko mandlji telesu zagotavljajo veliko vitamina E, antioksidanta, ki telo varuje pred oksidativnim stresom. Primerne so mešanice oreščkov, ki jim lahko dodate nekaj semen sončnic ali bučnih semen.

Ananas

To sadje je znano po tem, da vsebuje protivnetni encim bromelain. Tega je največ v sami sredici ananasa, ki je sicer dokaj trda, a je v prid zdravja ne gre zavreči.

Olivno olje

V telesu uspešno zavira vnetja in omili posledice oksidativnega stresa. S tem varuje pred srčno-žilnimi boleznimi in v zmernih količinah pomaga tudi pri hujšanju.

Kurkuma

Njene zdravilne učinke velja pripisati antioksidantu kurkuminu. Zaradi njega je kurkuma izjemno močna pri preprečevanju številnih kroničnih bolezni, tudi tistih, ki so posledica pretežno sedečega življenjskega sloga. Poleg tega je dokazano, da kurkumin pomaga pri hujšanju, zlasti pri zmanjševanju na trebuhu nakopičenega maščobnega tkiva.

Česen

Številne študije so dokazale, da je česen močan naravni antibiotik. Najučinkovitejši je, če ga nekaj minut pred uživanjem sesekljate in mu tako omogočite aktivacijo vseh protivnetnih in protibakterijskih snovi. Med drugim česen pomaga tudi pri nadzorovanju sladkorja in maščob v krvi.

Zeleni čaj

Zahvaljujoč zajetnemu deležu polifenolov premore zeleni čaj protivnetno moč. Poleg tega je zaveznik vitke postave, saj pomaga pri ohranjanju zdrave telesne teže ter zagotavlja primerno hidratacijo. Zato bi moral biti vsakodnevna sestavina prehrane vseh, ki veliko sedijo.

Avokado

Zaradi v njem prisotnih snovi zavira vnetja v mišicah, varuje pred sladkorno boleznijo in preprečuje kopičenje maščob na področju trebuha. Oleinska kislina je ena najbolj zdravju prijaznih sestavin avokada, saj so številne študije dokazale, da med drugim ob zmernem uživanju varuje pred boleznimi srca in ožilja.

Mastne ribe

Predvsem zaradi beljakovin, vitamina D in omega tri maščob bi se mastne ribe morale redno pojavljati na jedilnikih vseh, zlasti pa tistih, ki veliko sedijo. Omenjene snovi namreč varujejo tako zdravje srca in ožilja kot tudi možganov.

Lanena semena

Tako kot mastne ribe tudi semena lana vsebujejo veliko omega tri maščob, ob tem pa še vlaknin, ki skrbijo za dobro prebavo. Prav zaprtje je namreč ena od negativnih posledic pretiranega sedenja. Redno uživanje mletih lanenih semen in lanenega olja spodbuja presnovo maščob in s tem varuje pred pretiranim kopičenjem kilogramov.