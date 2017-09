Deset najboljših živil za čista jetra

Vse, kar zaužijemo, potuje skozi naša jetra. Prav zato ta ob slabih prehranskih navadah najbolj trpijo, s tem pa vse telo.

Mastna in pražena hrana, alkoholne pijače in zdravila so glavni sovražniki naše največje žleze, ki ima med drugim nalogo telesnega filtra in iz organizma čisti škodljive snovi.

S pravo hrano je jetrom mogoče pomagati. Poglejte deset, zanje najboljših živil.

Česen: Spodbuja nastajanje encimov, ki pomagajo jetrom pri izločanju strupenih snovi iz telesa.

Agrumi: Bogati so z vitaminom C, ki je močan antioksidant in jetrom pomaga pri predelavi škodljivih snovi.

Korenje in rdeča pesa: Oboje vsebujejo veliko flavonoidov in betakarotena, ki spodbujajo in izboljšujejo delovanje jeter.

Zeleni čaj: Spojina katehin, ki je v njem prisotna, je močan antioksidant, ki čisti telo.

Zelena listnata zelenjava: Špinača, ohrovt, blitva, motovilec so bogati s klorofilom in zato izjemno učinkoviti pri nevtralizaciji ter izločanju strupenih snovi iz krvnega obtoka.

Ananas: Prepoln je vitamina C in deluje kot naravni diuretik ter spodbuja izločanje strupenih snovi iz organizma.

Meta: Listki mete so bogati s flavonoidi ter zato delujejo kot močan antioksidant.

Ingver: Pospešuje presnovo in pomaga pri izločanju maščob iz telesa.

Orehi: Vsebujejo velike količine omega tri maščob ter aminokislin, ki spodbujajo proces razstrupljanja.

Zelje: Tako kot brokoli in cvetača tudi zelje znatno vpliva na encime v jetrih, ki spodbujajo in uravnavajo njihovo delovanje.