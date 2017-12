Deset minut za možgane

Samo deset minut fizične aktivnosti lahko okrepi delovanje možganov in izboljša rezultate, kaže raziskava, objavljena v publikaciji Neuropsychologia. Odkritje bi bilo lahko zlasti pomembno in koristno za starejše, tudi tiste, ki so gibalno ovirani, in vse, ki bi se radi bolje odrezali, izkazali pri nalogi ali projektu, ki je pred njimi.

»Želeli smo vedeti, ali ima tudi krajša telesna aktivnost, denimo pri ljudeh, ki imajo ortopedske težave ali druge probleme z gibljivostjo, koristi za možgane,« je cilj raziskave pojasnil vodja študije Matthew Heath, profesor kineziologije s kanadske univerze. Sodelujoči so bili razdeljeni v dve skupini, ena je sedela in brala, druga je vozila sobno kolo. Potem je sledilo merjenje: bolje so se odrezali tisti, ki so bili aktivni, njihovi odgovori so bili bolj točni, reakcijski čas krajši.

V zadnjih letih je veliko zanimanja za odkrivanje povezave med fizično in mentalno aktivnostjo. Povezavo med redno, dlje trajajočo telesno dejavnostjo in boljšo (dolgoročno) funkcijo možganov je pred tem razkrilo že nekaj raziskav. Zdaj je že dobro znano, da gibanje odganja s starostjo povezan kognitivni upad, ščitilo naj bi tudi pred alzheimerjevo boleznijo. In še, da fizična aktivnost spodbuja učenje pri otrocih oziroma da se fizično aktivni otroci bolje odrežejo kot njihovi vrstniki, ki večino časa presedijo. Kadar bi torej radi možgane na hitro spravili v pogon, spodbudili in okrepili delovanje, tecite po ulici gor in dol.