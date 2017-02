Deset dišečih olj za boljše razpoloženje

Aromaterapija z eteričnimi olji je ena najbolj priljubljenih in uporabnih vej naravnega zdravljenja. Je povsem neškodljiva metoda, ki dokazano izboljšuje razpoloženje, preganja malodušje in varuje tudi pred virusi. Poglejte si deset vrst olja, ki najbolj spodbudno vplivajo na počutje, in si v turobnih, sivih dneh z njimi pomagajte do boljše volje.

Kamilica

Pomirja in dviguje samozavest. Že od nekdaj se uporablja za izboljšanje razpoloženja, varuje pa tudi pred številnimi virusnimi okužbami, pomaga pri okrevanju ter krepi spanec.

Evkaliptus

Ob vonjanju tega olja postanemo živahnejši, okrepi se koncentracija, hkrati ob prehladu lajša dihanje in je eno najučinkovitejših sredstev za zdravljenje okužb dihal.

Sivka

Olje sivke pomirja, sprošča, prežene skrbi in blaži napetost. Strokovnjaki za aromaterapijo priporočajo, da tedaj, ko je stres na videz nepremagljiv, nekaj kapljic tega olja kanemo na robček in 12-krat globoko vdihnemo njegovo aromo.

Rožmarin

Olje rožmarina krepi spomin, koncentracijo in prebuja. Je odličen stimulator za možgane, saj spodbuja miselne sposobnosti. Priporočljivo je za vse, ki so izpostavljeni velikim miselnim naporom.

Bazilika

Izboljšuje spomin, spodbuja koncentracijo in pripomore k blaženju močnih menstrualnih krčev.

Meta

Metino olje krepi libido ter obnavlja moč in energijo. Izboljšuje koncentracijo ter deluje protibakterijsko, protivirusno in protivnetno.

Grenivka

Eterično olje grenivke spodbuja koncentracijo, osrečuje, osvežuje, pomirja ter vzpostavlja mir in harmonijo. Bogato je s snovmi, ki delujejo antioksidativno, krepijo odpornost ter pomagajo pri premagovanju virusnih okužb.

Vrtnica

Blaži napade panike ter premaguje zaskrbljenost in žalost. Z vdihavanjem tega olja je mogoče dvigniti raven energije v telesu in pripomore k psihičnemu ter fizičnemu ravnovesju.

Pomaranča

Sprošča in krepi psihično zdravje ter zagotavlja občutek varnosti in sreče.

Limona

Tudi eterično olje limone krepi spomin in pripomore k boljšemu razpoloženju. Hkrati blaži revmatske težave in glavobol ter prežene psihično utrujenost.

Vsa omenjena olja lahko dodate kopelim, jih uporabite v izparilnikih, z njimi obogatite nekatere jedi, v primernih količinah dodana bazičnim oljem pa so primerna tudi za masažo. Učinki bodo, ne glede na način uporabe, taki, kot bi si jih želeli.