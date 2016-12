Denar ne more kupiti sreče, kaže obsežna britanska raziskava londonske šole za ekonomijo in še, da je najcenejši in obenem najučinkovitejši način za občutenje sreče in zmanjšanje bede in bridkosti zdravljenje depresije in tesnobe. To bridkost zmanjša, in to za do 20 odstotkov. Odprava revščine zmanjša žalost in občutek nesrečnosti za le pet odstotkov: težava je v tem, da dohodek merimo po tem, kar imajo ljudje okoli nas. Sreča na splošno torej ni povezana z dvigom dohodka. Ekonomist lord Richard Layard, vodja raziskave, je dejal, da v zadnjih petdesetih letih ljudje v povprečju niso nič bolj srečni, pa čeprav so dohodki višji in je tak tudi življenjski standard (imamo avtomobile, hrano, gremo na počitnice, bolje živimo...), ravno nasprotno, ljudje so na splošno celo manj srečni kot nekoč. Za to pa so krivi spreminjajoči se odnosi med ljudmi.



V najbolj nesrečnem deležu populacije, deset odstotkov je nesrečnikov, imajo najpomembnejšo vlogo duševne bolezni, ne pa revščina ali nezaposlenost, kot bi pomislili. Izobraževanje, pridobivanje novih spretnosti pri otrocih prav tako ni recept za srečo, pač pa za čustveno ugodje, pravijo raziskovalci, ki so analizirali podatke štirih držav (Avstralije, ZDA, Nemčije in Velike Britanije). Zdi se, da so za našo srečo in bridkost najpomembnejši družabni odnosi in fizično ter mentalno zdravje. »Imeti partnerja je dobro za nas, biti nezaposlen je slabo,« pravijo.



Merjenje zadovoljstva ljudi z njihovim življenjem bi morala biti prioriteta sleherne vlade, še pravijo raziskovalci. Ne le revščina, nezaposlenost, izobraževanje ter fizično zdravje, za državo morajo biti prav tako pomembni družinsko nasilje, alkoholizem, depresija, tesnoba in še mnogo drugega, pravijo raziskovalci. Spopadanje z depresijo in tesnobo bi bilo štirikrat učinkovitejše kot spopadanje z revščino, pravijo raziskovalci. Najboljši kazalec (ne)sreče v odrasli dobi je čustveno zdravje otroka, poudarjajo: »Obstaja močan dokaz, da imajo šole izjemen vpliv na čustveno zdravje otrok, to, katero šolo bo obiskoval, ne bo vplivalo samo na njihovo čustveno ugodje, pač pa tudi na uspeh.«



No, Layard se je moral tudi braniti zaradi trditev, povezanih z revščino in plačnim nesorazmerjem, in pravi, da se je izkazalo, da bi imelo izboljšanje zdravljenja duševnih bolezni večji vpliv na srečo oziroma njeno dojemanje, po njegovem denar zagotavlja srečo le do neke stopnje, bogastvo in blaginjo države pa dokazujejo njeni srečni državljani.