Dejavnost, ki preprečuje odmiranje možganskih celic

Tek spodbuja nastajanje novih živčnih celic (nevrogenezo) in krvnih žil (angiogenezo). Oba procesa povečujeta volumen možganskega tkiva, ki se sicer s staranjem krči, pojasnjuje dr. J. Carson Smith z univerze Maryland. Pri starejših, ki redno vadijo, se volumen hipokampusa, predela, ki je povezan z učenjem in spominom, v primerjavi z neaktivnimi posamezniki poveča za dva odstotka, je pokazala leta 2011 izvedena raziskava, objavljena v časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Tek varuje pred demenco

To se morda ne zdi veliko. A dejstvo je, da se ta del možganov v odrasli dobi praviloma ne povečuje več. Nasprotno, se manjša, tek pa celice v njem varuje pred odmrtjem ter hkrati spodbuja nastajanje novih. Poleg tega telesna aktivnost omogoča boljše učenje in lažje shranjevanje novih informaciji, ter preprečuje s staranjem povezane degenerativne motnje.

Leta 2010 izvedena raziskava s pomočjo mišk je pokazala, da novi nevroni pri dejavnih miškah omogočajo boljše razlikovanje oblik v primerjavi z mirujočimi živalmi. Takšne vrste kognitivnih sposobnosti, vključno z izboljšano koncentracijo, pa preprečujejo tudi demenco pri ljudeh.

Boljše mentalno zdravje

Redna vadba pozitivno vpliva na številne možganske funkcije (odločanje, načrtovanje, organiziranje, reševanje mentalnih nalog) in jih olajša. Izkazalo se je, da ljudje po zaključku aktivnosti na testih mentalnih sposobnosti dosegajo najboljše rezultate.

Lažje obujanje informaciji

Aerobna dejavnost je ključ do boljšega spomina. V eni od raziskav so se aktivni posamezniki v zgodnji fazi alzheimerjeve bolezni, lažje spomnili imen znanih oseb v primerjavi s tistimi, ki niso vadili.

Tek deluje kot antidepresiv

Tek je v nekaterih primerih enako učinkovit, kot zdravila za zdravljenje depresije. Antidepresivi namreč delujejo tako, da v možganih povišajo količino serotonina in noradrenalina, kar izboljšuje razpoloženje. Enako na male sive celice vpliva tek, ki učinkuje celo dlje od zdravil.

Boljši spomin

Slabljenje aktivnosti hipokampusa vpliva na razvoj nevrodegenerativnih bolezni, kot je denimo alzheimerjeva bolezen. Vadba pa spodbuja nastajanje novih nevronov v tem delu možganov in s tem ohranja dober spomin ter varuje zdravje in sposobnosti možganov.