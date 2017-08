Defibrilator v vsako bohinjsko vas

Število obiskovalcev Bohinja vedno bolj narašča, zaradi česar se že napovedujejo omejitve obiska. A medtem ko prometna infrastruktura komaj sledi povečanemu številu avtomobilov, so v Bohinju zelo dobro poskrbeli za zdravstveno varstvo tako svojih prebivalcev kot tudi obiskovalcev. Ti so še pred dvema letoma imeli ob morebitnem zastoju srca veliko manjše možnosti preživetja kot danes. Na celotnem območju so bili namreč le trije defibrilatorji, pa še ti so bili interni, to pomeni, da niso bili na voljo vsem mimoidočim. Danes je vseh skupaj kar 18, zagledali jih boste v zelenih okroglih škatlah, in so zelo preprosti za uporabo.

25 tisoč evrov so v Bohinju investirali v zdravje.

»Odviješ pokrov, vzameš defibrilator ven, greš do človeka, ki potrebuje pomoč, in naprava te vodi oziroma ti daje navodila,« nam razloži podžupan občine Bohinj Jože Sodja. »Mnogi se še vedno bojijo teh naprav, saj jih je strah, da bi naredili škodo. Da, tudi tožb se bojijo, če gre kaj narobe. A narejeni so tako, da v primeru zastoja srca oziroma motenj srčnega ritma z njimi nikakor ne moreš škodovati, lahko samo pomagaš,« opozarja in nam medtem na defibrilatorju na gasilskem domu v Bohinjski Bistrici praktično dokaže, da uporaba res ni zapletena.

Kako to, da se je občina odločila za to nadvse zdravo investicijo? »Pri nas potrebuje rešilec najmanj 20 minut, da pride v Bohinj, to pa je lahko ob težavah s srcem prepozno. Že zdaj imamo avtomatski električni defibrilator skoraj v vsaki vasi, a kmalu jih bomo kupili še pet, da bomo res popolnoma pokriti,« ponosno pripoveduje in še pristavi: »Pa da po vaseh ne bo foušije.«

Država nič ne pomaga

Pravzaprav se je tako dobra pokritost z defibrilatorji zgodila na pobudo občinske svetnice Vesne Arh. Ta je poleg nakupa defibrilatorjev začela spodbujati izobraževanje prvih posredovalcev. To so gasilci in posamezniki, ki so po navadi prvi na kraju nesreče in so usposobljeni za oživljanje. V Bohinju je tako izpit za prvega posredovalca naredilo že 16 ljudi, zaradi velikega zanimanja pa načrtujejo nove tečaje. »Popoln nesmisel je, da bi imeli naprave, pa z njimi ne bi znali ravnati. Zato zdaj načrtujemo, da bi usposobili prav vse gasilce v Bohinju, poleg tega pa bomo po vaseh ozaveščali ljudi, da je ravnanje z defibrilatorji zelo preprosto in da lahko vsakdo pomaga,« je odločen podžupan.

A vsa zgodba le ni samo lepa, država Bohinjcem pri defibrilatorjih prav nič ne pomaga, kar jih zelo žalosti. »Živimo na odročnem območju, vsaj kar se medicinske oskrbe tiče, in pri tem bi nam država lahko bolj pomagala. Težavo imamo s prenavljanjem voznega parka gasilcev, saj nam primanjkuje vozil, tudi za prve posredovalce bi potrebovali posebno vozilo. Razmišljamo namreč o tem, da bi uvedli dežurstvo prvih posredovalcev, vendar to brez vozil ni mogoče,« je še povedal Jože Sodja.





Kje so defibrilatorji? Prenosni avtomatski defibrilatorji so nameščeni v zelenih okroglih škatlah na gasilskih in kulturnih domovih po vaseh. V okolici Bohinjskega jezera jih najdete v Ukancu pri gostišču Erlah, v Ribčevem Lazu pri turističnem društvu in pri sanitarijah na parkirišču kopališča v Fužinskem zalivu. Po eden je tudi na Voglu in na Pokljuki.