Debele ženske nevarne partnerjem

Spet bodo vsega krive ženske, bi lahko ob koncu najnovejše, več let dolge raziskave, v kateri je sodelovalo 3500 angleških parov, starejših od 50, vzdihnile katere feministke. Vodja študije Adam Hulman z univerze v danskem mestu Aarhus je pod drobnogled vzel moške in njihove močne žene oziroma partnerice. Vsaki dve leti in pol so spremljali njihovo težo in zdravstveno stanje, in sicer v obdobju med letoma 1998 in 2015. Ugotovili so, da lahko del krivde za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 pri moških nosijo njihove boljše polovice.

Sladkorno bolezen označujejo za epidemijo tretjega tisočletja.

Za pare je značilno, da si delijo življenjski stil, vključno z vrsto prehrane in količino telesne aktivnosti. Debelejše ženske, kaže študija, ki so jo predstavili pred dnevi na letnem srečanju Evropske zveze za proučevanje sladkorne bolezni v Lizboni na Portugalskem, negativno vplivajo na prehranjevalne navade svojih partnerjev in njihovo fizično aktivnost. Hulman poudarja, da bi bilo treba ob splošnih vprašanjih, denimo, ali imate v družini sladkorno bolezen, dodati tudi, ali ima partnerica prekomerno telesno težo. »Če ugotovite, da je ženska debela, bodite pozorni na drugo polovico para,« je udeležencem na srečanju na srce položil danski strokovnjak.

Avtorji raziskave dodajajo, da lahko pari v teh sklepih poiščejo motivacijo za bolj zdravo življenje, pri čemer je poleg zdrave hrane nujna redna telesna aktivnost. Kaj pa obratno, bi se marsikdo vprašal. No, tukaj je zgodba čisto drugačna, moški preprosto nimajo vpliva na nastanek sladkorne bolezni pri ženskah.