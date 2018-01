Daljše spanje zavira željo po nezdravih prigrizkih

Strokovnjaki z londonskega Kraljevega kolegija so dokazali, da posamezniki, ki v postelji preživijo optimalno količino časa (torej ne spijo preveč in ne premalo), lažje skrbijo za zdravo in primerno hrano. Kot je dokazala njihova študija, že 20 minut dodatnega spanja znižuje željo po slaščicah.



V raziskavi sta sodelovali dve skupini oseb, v vsaki je bilo 21 posameznikov. Ena skupina je spala med pet do sedem ur, druga sedem ur in 21 minut. Sčasoma so spanec podaljšali za 55 minut, kar se je pokazalo tudi pri načinu prehranjevanja sodelujočih v drugi skupini. Po mesecu dni so vnos sladkorja zmanjšali za 9,6 grama, pri skupini, ki je spala manj, pa teh sprememb ni bilo. Strokovnjaki so ugotovili, da pomanjkanje spanja vpliva na možganske celice tako, da te prebudi željo po nezdravi hrani. Prav to je eden od razlogov, zakaj ljudje, ki spijo premalo, težje nadzorujejo telesno maso. »Dejstvo je, da primerna količina spanja zniža željo po nezdravi hrani, zlasti po ogljikovih hidratih. Prav ta preprosta sprememba lahko pomaga k bolj zdravemu načinu življenja,« je povedala sodelujoča pri raziskavi Wendy Hell.



Prejšnje študije so pokazale, da posamezniki, ki spijo premalo, v povprečju dnevno zaužijejo 385 kalorij več v primerjavi s tistimi, ki spijo dovolj. »Ura spanja več lahko pripomore k zdravi prehrani,« so ugotovili strokovnjaki.