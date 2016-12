Da nos ne bo zamašen

Mnogi so prepričani, da bomo preprečili prehlad, če se bomo skrivali pred tistimi, ki so prehlajeni. Toda tako ne gre: virusi so povsod okoli nas. Kapljice, v katerih je virus, se dlje zadržujejo na neočiščenih površinah, če se teh dotaknemo, denimo kljuke, stikala, telefonske slušalke..., lahko virus v 60 minutah vstopi v naše telo: kar 30 odstotkov tako okuženih ljudi zboli v 18 urah od izpostavljenosti virusu, kažejo raziskave in še, da lahko prehladni virus prav toliko časa preživi na tipkovnicah, prenosnih računalnikih, mobilnikih. Zato je modro redno umivati roke: z mlačno vodo in milom.



Raziskava na Univerzi Appalachian, v kateri je sodelovalo več kot tisoč ljudi, je pokazala, da so aktivni, tisti, ki tudi jeseni in pozimi gibajo petkrat na teden, manjkrat prehlajeni. Ni treba v telovadnico ali fitnes, zadostovalo bo pol ure hitre hoje na zraku, lahko pa migate tudi pred televizijo: poročil ali najljubše nadaljevanke ne glejte iz naslanjača, vstanite in korakajte, delajte počepe, skačite. Tako boste odgnali tudi stres, ki prispeva k padcu odpornosti.



No, prvo pravilo pa je seveda mirovanje: tako si bo telo hitreje opomoglo in vrnilo v stare tirnice, pa še drugih ne boste okužili. Za normalno delovanje telesa potrebujemo osem ur spanca, če ga je manj, je možnost bolezni večja. Prehlad pogosto spremlja smrkanje: iz nosu teče in kaplja; prehlajeni povprečno porabi 15 paketkov robčkov, temperaturo pa si izmeri najmanj sedemkrat. No, brisanje nosu v papirnate robčke ali bombažne robčke na kožo deluje kot brusni papir, rado se zgodi, da se naredijo kraste, zato si nos večkrat namažite z vlažilno kremo. Če imate nos zamašen, si pomagajte s fiziološko raztopino. Povišana temperatura je reakcija organizma, s katero se bori proti virusu. Če ni previsoka, nad 38,5 stopinje Celzija, je ne zbijamo, če traja dlje (več kot dva, tri dni), obiščemo zdravnika.



Čaj, limona, ingver



In ne pozabite za dovolj tekočine: najbolje je piti mlačen čaj, po možnosti zeliščni, koristila bo tudi kurja juha, ki vsebuje veliko hranil, blaži simptome prehlada in umirja kašelj in vneto grlo. Tega ne smemo zanemariti – če so za vnetje krivi virusi, bo bolečina v grlu minila sama, v primeru bakterijske okužbe pa moramo k zdravniku, ki nam bo predpisal antibiotik. No, v primeru bolečega žrela se izogibamo dražečim snovem, kot so cigarete, alkohol, začimbe, raje pijemo tople napitke in grgramo slano vodo (pol žličke soli v skodelici tople vode) ali pa žajbljev čaj. Čaji in zelišča stimulirajo imunski sistem in pomagajo v boju proti boleznim. V Indiji je priljubljeno rumeno mleko, v skodelici mleka raztopljena žlička kurkume, ki ji dodamo žličko medu. Španci prehlad preganjajo z napitkom iz vode, limonovega soka, česna in medu, Francozi si pripravijo mešanico vode, limonovega soka, medu, paličice cimeta in šilca ruma. Tudi ingverjev čaj deluje blagodejno, ko že imate simptome prehlada ali viroze. Sveži ingver, približno dva centimetra, olupite in drobno naribajte ter prelijte z vrelo vodo, pustite deset minut in precedite. Tudi med spodbuja delovanje imunskega sistema, ima antibakterijsko delovanje, pomaga pri bolečinah v grlu. Ne dajajte ga v vroče napitke, saj tako izgublja dragocene sestavine. Limona je bogata z vitaminom C, ki je nujen pri obrambi telesa. Dodajte limonov sok v čaj ali pa si pripravite limonado, toplo, z medom: v dva decilitra mlačne vode stisnite sok pol limone in dodajte žličko medu.