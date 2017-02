Da ne bo bolelo

Najpogostejši vzroki so virusne okužbe, povezane s prehladom ali gripo, okužba je lahko tudi bakterijska. Pijmo veliko toplih napitkov, lajšajmo bolečine in počivajmo.

Boleče grlo spada med pogoste zimske tegobe, ki jo lahko povzročajo virusi ali bakterije. Na voljo imamo več pomagal, s katerimi lajšamo stanje in blažimo bolečine, taki so tudi antibiotiki, ki nam jih predpiše zdravnik, toda le, kadar gre za bakterijsko okužbo, na viruse namreč ne vplivajo.



A še preden greste k zdravniku, si pomagajte z domačimi, naravnimi pripomočki. Poskušajte grgrati slano vodo: več študij je pokazalo, da grgranje slane vode nekajkrat na dan pomaga ublažiti oteklino, obenem pa vlaži sluznico in preprečuje razmnoževanje bakterij. V skodelici vode raztopite žličko soli, voda naj ne bo preslana! Če vam je okus neprijeten, dodajte žličko medu, tudi ta deluje na bakterije. Vodo po grgranju izpljunite! Vzroka vnetja s tem sicer ne boste odpravili, boste pa vsaj ublažili bolečino, in to lajša tudi limona oziroma voda, v katero ste stisnili limonov sok.



Pripravite si lahko obkladek s kisom: brisačko namočite v toplo vodo, v katero ste kanili nekaj kisa. Ožemite, ovijte okoli vratu in zavitje s šalom. Prav tako ostrega vonja ali pa še bolj je česen, naravni antibiotik. Recept je preprost: jejte ga vsak dan, dodajajte ga hrani, če zmorete, pa jejte surovega, na primer na solati.



Poskrbite za dovolj tekočine: sluznica bo tako ostala vlažna, telo pa se bo lažje borilo proti simptomom prehlada in tudi alergenom. Najbolje je piti vodo, niti naravni sokovi niso slab izbor, zaradi vsebnosti vitamina C je zlasti priporočljiv sveže stisnjen pomarančni sok.



Preventivno si lahko pripravite tudi vitaminsko bombo: v blenderju zmiksajte pol jabolka, sok pol limone in ene pomaranče, tri korenčke, pol rdeče pese, list navadnega komarčka, tretjino stebla zelene in popijte takoj. Tudi skodelica čaja bo blagodejno vplivala na grlo: pripravite si lahko zelenega, črnega, zeliščnega, saj so polni antioksidantov, ki krepijo imunski sistem. Prav ta, če je močan, pa najbolj varuje pred prehladi. Ohlajenemu čaju dodajte žličko medu, kar bo pospešilo zdravljenje, po želji tudi limonov sok. Naj ne bo prevroč, saj je sluznica že tako rdeča, občutljiva, vneta, vroči napitki pa jo bodo še dodatno razdražili. Pripravite si lahko ingverjev čaj: četrt čajne žličke ingverjevega prahu ali nekaj kolobarčkov svežega ingverja prelijte z 2 dcl vrele vode, v ohlajeno za še večji učinek dodajte žličko medu in limonov sok.



Nikakor ne moremo mimo kokošje juhe, sestavine v njej zaustavljajo premikanje belih krvničk, ki so ključne pri vzdrževanju odpornosti organizma. In še eno prednost ima ta juha: ker nas grlo, kadar je vneto, boli in težko požiramo, jo lahko popijemo kot čaj.



Ne pozabite na počitek: ko smo bolni, ni čas za aktivnosti, telesa ne smemo še dodatno izčrpavati, ampak mu dopustiti, da se bori proti virusom ali bakterijam.