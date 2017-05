Čudodelna moč lovorja

Gre za priljubljeno in razširjeno začimbo, ki jo je mogoče najti v vsaki kuhinji. Brez nje enolončnice in mesne omake nimajo pravega okusa. Na žalost pa ga mnogi uporabljajo zgolj za bogatenje okusa jedi in se ne zavedajo, da je lovor uporaben tudi drugače. Kot namreč trdijo strokovnjaki, še zdaleč ni zgolj začimba, temveč lahko upočasnjuje staranje, izboljšuje razpoloženje, čisti telo, rešuje težave z dihali in še bi lahko naštevali.

Moč dima

V primerni posodi prižgite njegove suhe liste. Dim in aroma, ki se med gorenjem teh sproščata, premagujeta tesnobo in utrujenost, hkrati ta vonj prebuja in krepi koncentracijo.

Kombinacija v lovorju prisotnih snovi pozitivno vpliva na telo in duha, ni pa ta način uporabe primeren pred spanjem, saj zaradi poživljajočega učinka prebuja in odvrača spanec.

Tako pa lovor še skrbi za zdravje

Iz pljuč čisti sluz

Lovorjevi listi pozitivno vplivajo na dihalne poti in spodbujajo izločanje sluzi iz pljuč. Kadar vas torej pesti kašelj, sveže kuhajte v vodi in vdihavajte paro, ki se ob tem sprošča. Pomaga tudi masaža prsi z eteričnim oljem lovorja.

Pomaga pri sladkorni bolezni

Študije so pokazale, da zaužitje treh gramov mletih listov lovorja na dan pri posameznikih z diabetesom tipa dve zmanjšuje količino glukoze v krvi.

Spodbuja prebavo

Več ga dodajte hrani ali po obroku z njegovim oljem zmasirajte trebuh. To pripomore k sproščanju želodčnih sokov v želodcu in s tem k hitrejši prebavi.

Za pravilno delovanje srca

Ena od v lovorju najdenih organskih spojin krepi stene kapilar in srca, hkrati pa manjša količino slabega holesterola v krvi.

Zdravi vnetje sklepov

Z oljem lovorja masirajte boleče sklepe ali več te začimbe dodajte hrani ter tako ublažite bolečine v sklepih in vnetja, ki do njih privedejo.

Pomaga pri okužbi sečil

Prah iz listov lovorja zmešajte z mlekom in pijte enkrat na dan. Gre za star recept, ki pomaga pri omenjenih težavah.