Čudežna smola!

Malo katera zdravilna učinkovina ima tako neposrečeno ime, kot jo ima smrekova smola. Res je, da je v osnovi lepljiva in da jo je težko spraviti s sebe, a tej dišeči drevesni krvi bi bilo treba spremeniti ime v največji čudež narave. Vsaj meni je lani rešila poletni dopust, poleg tega pa mi je prinesla tudi neprecenljivo spoznanje o vsemogočnosti narave in delni omejenosti uradne medicine.



Vedno bolj pogosto se dogaja, da si delovno ljudstvo lahko »privošči« bolezen le ob koncih tedna ali med dopustom. Dokler so naša telesa vpeta v delo, točno vedo, da nam morajo služiti, ko nastopi prosti čas, pa nam vse pade dol, in takrat zbolimo. Tako se je tudi moj poletni dopust začel zelo boleče, z neznosnimi bolečinami v rami. A te se niso pojavile prvič. Že zagotovo petnajstkrat sem trpela kot žival, jemala najmočnejša protibolečinska zdravila, hodila na urgence, injekcije, blokade, k specialistom, na preiskave, na terapije, od akupunkture do fizioterapije. A prav nič ni pomagalo, trdovratne bolečine so se vedno znova pojavljale.



Če bi morala njihovo jakost oceniti od ena do deset, bi največkrat rekla deset, tako neznosne so bile. Noben porod ne zobobol se ne more primerjati z njimi. Ne samo pri določenih gibih, že med mirovanjem mi je bilo slabo od njih in vsakič znova sem lahko le nemočno čakala, da minejo. To je po navadi trajalo od enega do dveh tednov, nekoč celo tri.



Nastopil je torej poletni dopust, jaz pa sem se znašla na morju, z bolečo ramo in brez mojega stalnega arzenala protibolečinskih sredstev. Kaj zdaj? Gremo domov in na bolniško ali pa bom s svojimi bolečinami zagrenila življenje sebi in vsem bližnjim? Takrat se je kot deus ex machina pojavil naš sosed v kampu in mi ponudil smrekovo smolo. Nabira jo s pravih pokljuških smrek in izdeluje jo sam, samo za svoje potrebe in prijatelje, in menda res pomaga. Ne verjamem mu, saj sem prepričana, da pri tako hudih bolečinah ne moreš pričakovati, da jih bo odpravila ena tako navadna snov, kot je smrekova smola. Če ne primejo najmočnejši analgetiki, je to samo blažev žegen.



Seveda vseeno poskusim, saj mi nič drugega ne preostane. Namažem si bolečo ramo s smrekovo smolo. Najprej popoldne in nato zvečer. Potem se zgodi čudež! Zjutraj se zbudim popolnoma brez bolečin, kot da so bile samo grde sanje. Neverjetno se zdi, da je ena navadna smrekova smola storila to, kar v več kot desetletju ni uspelo nobenemu zdravniku. Od takrat imam smrekovo smolo vedno s seboj, z njo sem založila tudi svoje bližnje.



Smrekova smola ni rešitev samo pri bolečih in vnetih sklepih. Pripravki iz te snovi, ki varuje in celi rane drevesa pred poškodbami, so v naši ljudski medicini znani že stoletja. Ker deluje antibakterijsko, se uporablja za zdravljenje ran, odrgnin, opeklin, izpuščajev, krast in mastitisa. Z njo so v preteklosti, ko še ni bilo antibiotikov, ozdravili tudi marsikatero žival, predvsem so z njo mazali vneta vimena pri kravah. A to sploh še ni vse – smrekova smola je zelo učinkovita tudi pri glivicah na nohtih in izpuščajih, pri herpesu, pri bolečih ali otrdelih mišicah, pri revmi, išiasu in bolečinah v križu. V času prehladov je dobro tudi vedeti, da se s smrekovim mazilom lahko namažemo po predelu prsi ali pod nosom, saj se ob nanosu razširijo krvne žilice in se tako olajša dihanje in izkašljevanje.



Uporabljali so jih tudi ameriški Indijanci, poleg mene pa so nad njo najbolj navdušeni na Finskem in v preostalih skandinavskih deželah. Tam ima vsakdo v svoji domači lekarni mazilo, narejeno iz smole norveške smreke (Picea Excelsa) in nesoljenega masla, medtem ko so pripravki v Sloveniji narejeni iz smole navadne smreke (Picea Abies) in loja ali katere druge maščobe, na primer konopljinega, kokosovega ali palmovega olja. Nekateri jim dodajajo še čebelji vosek in lanolin, moj dobavitelj pa dodaja smoli iz pokljuških smrek konopljino olje in naravni CBD, to je kanabidiol oziroma najbolj žlahten konopljin izvleček.



Na Finskem so tudi najnovejše raziskave pokazale, kako zdravilna je smrekova smola pri celjenju ran in gnojnih razjed. V skupini ljudi z gnojno razjedo, ki so se mazali s smrekovo smolo, je ozdravelo kar 94 odstotkov obolelih, med tistimi, ki so se mazali s hidrogelom, pa le 44 odstotkov.