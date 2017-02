Črna lestvica živil

Krofi redijo in so ocvrti v rafiniranem olju, kar nas izpostavi aldehidom, povezanim z nastankom raka, z alzheimerjevo in parkinsonovo boleznijo. Foto: Shutterstock

Vse več je strokovnjakov, poznavalcev, nasvetov in smernic o tem, kaj naj jemo oziroma česa ne, katera živila nam tlakujejo pot v bolezen, katera v dodatne kilograme, katera so super in tako naprej. Britanska nutricionistka Joanna Blythman je sestavila desetstopenjsko črno lestvico s seznamom živil, ki so najbrž pogosto na naših mizah, a naj bi se jim izogibali oziroma jih uživali v čim bolj omejenih količinah. Presenečeni boste.



Preberite embalažo

Azijske omake, denimo sojina, še posebno omaka iz ostrig, so polne sladkorja, umetnih barvil in kemikalij, zato, če jih že uporabljate, pozorno preberite etiketo in vzemite tiste, ki so čim bolj naravne.



Ne pretiravajte z njihovim uživanjem

V džemu je po navadi 50 odstotkov sladkorja; no, če ga občasno namažete na rezino kruha v zelo tankem sloju ali ga pripravite doma, vam ne bo tako škodil. Podobno je s sadnim jogurtom, poln je namreč sladkorja in umetnih barvil. Priporočamo, da sveže sadje dodate navadnemu jogurtu, pa je.



Zamenjajte jih z bolj zdravo različico

Krofi redijo in so ocvrti v rafiniranem olju, kar vas izpostavi aldehidom, povezanim z nastankom raka, z alzheimerjevo in parkinsonovo boleznijo. Če že morate, si ga privoščite enkrat na mesec. Pakirani sendviči so najpogostejši izvor salmonele in listerije, boljša izbira in tudi cenejša so doma narejeni.



Pred zaužitjem dobro operite.

Pakirane solate so lahko vzrok zastrupitve s hrano, saj jih nekateri pred pripravo niti ne operejo! Znani so tudi primeri zastrupitve z E. coli, v Veliki Britaniji so imeli lani 200 takšnih primerov! Raje kupite celo glavo solate in jo doma narežite ter dobro operite. Podoben primer so kalčki, kot naročeni za razmnoževanje nevarnih bakterij. Leta 2011 je v Nemčiji 48 ljudi umrlo zaradi okužbe z E.coli iz kalčkov, okoli sto pa jih je potrebovalo novo ledvico ali dosmrtno dializo. Dobro jih torej operite.



V resnici jih ne potrebujete.

Največja težave kečapa je velika vsebnost sladkorja, v nekaterih izdelkih ga je 23 odstotkov, vegetarijanskega burgerja na osnovi soje pa, da je narejen iz industrijsko predelanih beljakovin soje, ki naj bi vplivale na hormonsko ravnovesje in težave s plodnostjo.



Uživajte redko in v majhnih količinah.

Kupljeni pomfrit je vir strupenega akrilamida, ko ga pogrevate in cvrete, večate možnost za razvoj raka. Zakaj ga ne bi sami narezali? In kaj je v industrijskem kruhu, toastu? Konzervansi, emulgatorji, kemikalije in veliko kvasa, kar je slaba novica za naše črevesje. Potrudite se in ga pecite doma, še posebno če trpite za razdraženim črevesjem. Sem spada tudi majoneza. Ste vedeli, da je v nekaterih samo dva odstotka jajc? Jeste v bistvu rafinirano olje in zgoščevalce.



Jejte samo, ko je to nujno.

Sem spadajo mesne paštete, pripravljene omake, vnaprej pripravljene jedi in celo sladoled. Mesne paštete so polne škroba in kemikalij, omake v kozarčkih umetnih barvil, ojačevalcev okusa ter zelenjavnih ali začimbnih izvlečkov (z zelenjavo ali začimbo jih povezuje le ime), v pripravljenih jedeh, še posebno orientalskih, je menda toliko sladkorja kot v pločevinki kokakole, industrijski sladoled pa je narejen iz mleka v prahu, vode, rafiniranega olja in dodatkov za konsistenco in barvo. Mmm!



Nadomestite s svežo različico

Težava narezane svinjske šunke ni toliko v tem, da gre tako rekoč za ostanke mesa in da zraven jeste tudi veliko soli, sladkorja ter škroba, ampak v polifosfatih, saj te povezujejo s kalcifikacijo organov in odpovedjo ledvic. Če mislite, kako zdrav zajtrk ste si privoščili, če imate pred sabo koruzne kosmiče, se motite – vse, kar je bilo dobrega, so že iztisnili iz njih. Ostali so škrobni ogljikovi hidrati, ki pa bi bili povsem neužitni, če jim ne bi dodali sladkorja in soli, in če piše, da vsebujejo vitamine, se spomnite, da se morebitni sintetični vitamini ne absorbirajo tako dobro kot naravni.



Tega res ne potrebujete v svoji prehrani

Čips je eden od največjih izvorov akrilamida, ki ga povezujejo z rakom, in ker je krompirček ocvrt v zelo vročem rafiniranem rastlinskem olju, tudi aldehida. Vse to pomeni tveganje za zdravje. Druga zaželena stvar pri otrocih pa so sadni sokovi, ki – presenečenje! – vsebujejo zelo zelo malo sadja; gre za vodo in aditive, ki pa zelo škodujejo mlečnim zobem in posledično tudi stalnim.



Ste se kdaj vprašali, zakaj so beli žvečilni gumiji v dražejih tako beli?

Zaradi titan dioksida, katerega nevarni nanodelci ostanejo v krvnem obtoku, se absorbirajo v jetra in druge organe ter lahko povzročijo bolezni, denimo artritis. Sončnično olje pa tudi druga rastlinska pri segrevanju oddajajo aldehide, ki jih povezujejo z nastankom raka, parkinsonovo in alzheimerjevo boleznijo. Je treba še kaj dodati?



Recite jim zbogom

V najbolj toksično skupino spadajo mehurčaste pijače, ki so pravzaprav karbonizirana voda s kemikalijami in celo do 12 žličkami sladkorja. Vemo, sladkor vpliva na naše hormone in lahko vodi v odpornost na inzulin; posledice, diabetes tipa 2, so jasne. Dietne pijače so v resnici vse prej kot to, saj umetna sladila v njih bolj skrbijo za to, da ostajamo pretežki, kdor jih uživa, namreč nima nadzora nad ravnjo sladkorja v krvi. Tudi v gumijastih bombonih je ogromno sladkorja, točneje, pol sladkorja in pol želatine, ki jo pridobijo iz svinjske kože ali kosti telet. Obložijo jih z voskom ter polepšajo z umetnimi barvami in ojačevalci okusov. Jasno je, da nimajo prav nobene hranilne vrednosti. In ne, največja težava hot doga ni bela štručka, ampak hrenovka, po navadi narejena iz kosti perutnine, vode, škroba, telečjih tetiv in transglutaminaze – encima, poznanega kot mesno lepilo, ki ga povezujejo z nastankom avtoimunih bolezni. Tudi margarina spada sem; narejena je iz rafiniranega rastlinskega olja in vode, povezujejo pa ju sintetično obarvani aditivi.