Češnje za možgane, mišice in srce

Zapeljive so in zelo zdrave. Foto: Shutterstock

Sezona češenj je na vrhuncu in nedvomno jo gre dobro izkoristiti. Kajti ti rdeči in sočni plodovi niso samo okusni, temveč tudi zdravi. Kako nam koristijo?

Varujejo pred sladkorno boleznijo

Čeprav so češnje sladke, je njihov glikemični indeks nizek. Njegova vrednost je komaj 22 (grozdje 46, slive pa 39). Prav zato češnje varujejo pred sladkorno boleznijo in so za diabetike primerno sadje.

Izboljšujejo spanec

Če se zvečer dolgo nemirno obračate po postelji in se ponoči večkrat zbudite, vam lahko pomagajo češnje ali kozarec njihovega soka. Zaužijte jih zvečer in hitreje boste potonili v sen, pa tudi bolje boste spali. So namreč vir melatonina, hormona, ki uravnava spalni cikel.

Pomagajo hujšati

Študije s pomočjo podgan so pokazale, da se pri živalih, ki so hranjene z mastno hrano in obenem s češnjami, količina na telesu nakopičenih maščob ne poveča toliko kot pri tistih, ki uživajo enako hrano, le da ji niso dodane češnje. Ker vsebujejo veliko kalija in malo natrija, pomagajo tudi pri odvajanju vode iz organizma.

Varujejo pred srčno kapjo

V krvi nižajo količino slabega holesterola, nižajo krvni tlak, varujejo pred sladkorno boleznijo in koristijo zdravju srca.

Upočasnjujejo staranje kože

Češnje vsebujejo veliko antioksidantov, redno uživanje svežih plodov ali soka zato znatno zavira spremembe, ki so pogoste s staranjem in delovanjem prostih radikalov, so dokazali strokovnjaki univerze Michigan.

Blažijo bolečine v mišicah

Skodelica in pol češenj ali kozarec češnjevega soka pomaga pri bolečih mišicah ne glede na to, ali so razlog vnetja ali preobremenjenost in utrujenost.

Spodbujajo delovanje možganov

Pozitivno vplivajo na miselne funkcije, premagujejo telesno in umsko izčrpanost ter izboljšujejo razpoloženje.

Boljše od aspirina

Zaradi svojih sestavin češnje blažijo bolečine (kronične in akutne) in pomagajo celo pri tistih, ki jih povzroča artritis.