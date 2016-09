Česa nikoli ne smete početi v postelji

Čeprav naj bi bila postelja namenjena počitku in seveda telesni ljubezni, se v njej velikokrat dogajajo številne druge stvari. Zaradi njih pa trpita tako spanec kot zdravje. Poglejte, česa njima v prid na ležišču ne bi smeli početi.

Gledati televizije

Ta večerna radost še kako moti spanec. Zlasti, če imate navado zaspati pri prižganem zaslonu. Strokovnjaki opozarjajo, da svetloba, ki jo oddaja, preprečuje tvorjenje melatonina, hormona, ki možganom sporoča, da je čas za počitek, ta pa je zato okrnjen. Televizijo raje glejte v dnevni sobi in se v večernem času izogibajte vsebin z nasilno tematiko, saj tudi te spanju prav nič ne koristijo.

Uporabljati prenosnega telefona

Ugasnili ste televizijo in računalnik ter odšli v posteljo. A tam ste v roke vzeli telefon in preverili, kaj se dogaja na družabnih omrežjih. To je še eno spancu in zato tudi zdravju neprijazno početje. Zaslon mobilnega telefona, oziroma njegova svetloba, na možgane deluje podobno kot zaslon televizije, le da je sevanje še večje, ter hkrati bližje obrazu in zato izdatneje moti spanec.

Jesti

Pozabite na zajtrk v postelji ali na polnočne prigrizke. Privoščite si jih lahko le, če posteljnino menjate vsak dan. Sicer vas bodo mrvice in drugi ostanki hrane na rjuhah celo noč motile pri spanju, v vašo posteljo pa bodo privabile tudi plesen, mravlje in druge nadloge.

Prepirati se

Pogosto se v postelji odvijajo burne razprave s partnerjem, ki lahko prerastejo v spore. Prav tedaj, ko končno zaključita z vsemi opravili, namreč na dan privrejo frustracije in tegobe minulega dne, ter namesto, da bi utrujena zaspala, načenjata pereče teme. Zaradi njih v vajinih telesih naraste količina kortizola, ki spanec dobesedno odpihne. Prav zato strokovnjaki svetujejo, da burne razprave pustita za naslednji dan, saj negativa čustva pred počitkom slabo vplivajo na počitek ter tudi na psihično zdravje.

Spati s hišnim ljubljenčkom

Dokazano je, da domače živali zmanjšujejo stres in tudi drugače pozitivno vplivajo na zdravje, a v postelji nimajo česa iskati. Ne samo, da skupaj z njimi med rjuhe pridejo tudi njihove dlake in druga umazanija, ki se jim v kožuščku kopiči čez dan, zaradi njih boste zjutraj tudi utrujeni.

Ritem spanja živali se namreč razlikuje od tistega ljudi, pogosto se zbujajo in premikajo ter tako motijo spanec. Zato naj raje počivajo na svojem ležišču, družbo pa naj vam delajo čez dan.