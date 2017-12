Za bolezen so med drugim značilni driska, bolečine in krči v trebuhu, bolečine v sklepih, tudi razdražljivost in depresija.

Celiakija je genska bolezen, kar pomeni, da se pojavlja v družinah. »Povprečno jo najdemo pri 10 odstotkih vseh sorodnikov nekoga, ki že ima postavljeno diagnozo,« je povedal doc. dr. Rado Janša, dr. med., specialist interne medicine in gastroenterologije, na predavanju Medicinskega centra Barsos, ki tudi zaradi strahu pred glutenom in celiakijo o tej avtoimunski bolezni pripravlja serijo predavanj in delavnic.



Ljudje, ki imajo celiakijo, ne prenašajo beljakovine gluten, ki je v pšenici, rži, ječmenu in ovsu. Ob prisotnosti glutena v tankem črevesju namreč posebne obrambne celice, limfociti T, povzročijo okvaro črevesnih celic in s tem moteno absorpcijo hranilnih snovi iz črevesja. Posledica so driska, bolečine in krči v trebuhu, zmanjšanje telesne mase, slabokrvnost, bolečine v sklepih, odrevenelost nog zaradi okvare živcev, izguba menstruacije ter zaostajanje v telesnem razvoju. Pojavita se tudi razdražljivost in depresija.

»Preobčutljivost za gluten se lahko preobleče v številne bolezni, ki prizadenejo kateri koli organski sistem v človekovem telesu.«

»Preobčutljivost za gluten ima kameleonske sposobnosti. Lahko se preobleče v številne bolezni, ki prizadenejo kateri koli organski sistem v človekovem telesu,« razloži doc. dr. Rado Janša. Ne gre le za prebavne motnje, čeprav se vsa zgodba začne v črevesju. Prizadene lahko organe in tkiva ter povzroča bolezni oziroma znake bolezni kože (dermatitis, luskavico, ekcem, akne, koprivnico), nevrološke motnje (ataksijo – bolezen, pri kateri ne moremo nadzorovati mišic, hude glavobole, vedenjske motnje), avtoimunske bolezni (lupus, multiplo sklerozo, diabetes, skerodermo, bolezen ščitnice, revmatoidni artritis, ankilozirajoči spondilitis), bolezni v prebavnem sistemu (sindrom razdražljivega črevesja, chronovo bolezen, ulcerativni kolitis, gastroezofagealni refluks, razjede in seveda celiakijo) ter druge (sindrom kronične utrujenosti, fibromialgijo, nepojasnjeno izgubo telesne teže, slabokrvnost, kronična vnetja in okužbe, astmo). Ne le ljudje, za gluten so lahko občutljivi tudi mačke in psi.