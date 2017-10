Čarobni napitek, ki pomaga ubežati gripi

Sezona gripe in prehladov je pred vrati in včasih jim res ni mogoče ubežati, obstajajo pa mali triki, ki so lahko pri zaščiti pred temi virusnimi okužbami v veliko pomoč. Eden od njih je napitek, ki okrepi odpornost in pospeši okrevanje tedaj, ko o preventivi niste razmišljali in vas je gripa položila v posteljo.

Sestavine

velika žlica sveže nasekljane kurkume

čajna žlička mletega črnega popra

čajna žlička jabolčnega kisa

čajna žlička medu

dva decilitra vode

Priprava

Vodo nalijte v lonec, vanjo stresite kurkumo in vsebino segrevajte do vretja.

Ko zavre, odstavite in počakajte deset minut.

Precedite ter dodajte ostale sestavine. Pomešajte in sveže pripravljeno pijačo pijte enkrat na dan.

Kaj je kurkuma?

Gre za indijsko začimbo, ki se v tamkajšnji medicini uporablja že tisočletja, vse bolj pa postaja uporabljana tudi v zahodni civilizaciji. Njena najmočnejša učinkovina je antioksidant kurkumin, ki je znan po močnem protivnetnem in protimikrobnem delovanju, zato dobrodošla pomoč v času, ko odpornost potrebuje malo dodatne pomoči.