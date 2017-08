Čarobna kurkuma za lepoto in zdravje

Zdravju in lepoti prijazni rumeni prah. Foto: Thinkstock

Kurkuma je indijska začimba z mnogimi pozitivnimi vplivi na zdravje. Znana je po tem, da vsebuje številne antioksidante in je odličen izvor prehranskih vlaknin ter vitaminov in mineralov.

Zagotavlja močno protivnetno zaščito in blagodejno vpliva na zdravje sklepov, srca, saj je bogat vir srcu prijaznega vitamina B6 in kalija. Vsebuje tudi železo, ki telesu zagotavlja energijo, in še veliko drugih koristnih snovi.

Uživanje kurkume pomaga pri zdravljenju revmatskih obolenj, vseh vnetij v telesu, blaži simptome depresije, prebavnih težav, prehlada, bolezni sečil, kožnih bolezni, pomaga pri zniževanju telesne temperature, dodana vodi pa kot tonik spodbuja celjenje ran.

Najmočnejši zaveznik zdravja

Najmočnejša sestavina kurkume je kurkumin, polifenol, ki je zaslužen za značilno rumeno barvo te začimbe. Gre za naravni pigment s številnimi pozitivnimi učinki na telo. Zlasti v organizmu blaži vnetja, deluje antioksidativno ter varuje pred nekaterimi oblikami raka.

V zmernih količinah (približno žlička na dan) je kurkuma za uživanje zdrava. Najbolje jo je kombinirati z maščobo, saj se izkoristek v njej prisotnih hranljivih snovi tako poveča. Če uživate katera koli zdravila, se o morebitnih neljubih učinkih kombinacije teh s kurkumo posvetujte z zdravnikom. A ne samo za zdravje, skrbi tudi za lepo in negovano polt.

Kaj lahko pripravite iz nje

Masko za obraz

Koža bo po negi z njo čistejša, bolj gladka in že na pogled zdrava.

Priprava: Zmešajte dve žlici navadnega jogurta s polovico čajne žličke kurkume in z žlico medu. Masko nanesite na očiščen obraz in jo pustite učinkovati od pet do deset minut, nato jo dobro sperite. Za že boljši učinek obraz pokrijte z vlažno brisačo.

Gel proti aknam

Protivnetne snovi iz kurkume pomagajo v bitki z aknami in mozolji.

Priprava: Iz medu in kurkume v razmerju 2 : 1 izdelajte naravni gel, vsak dan ga nanesite na mozolje ter ga na njih pustite 20 minut, nato pa dobro izperite.

Belilno sredstvo za zobe

Kurkuma je odlična tudi za beljenje zob. Na zobno ščetko nasujte osmino čajne žličke njenega prahu ter z njim ščetkajte zobe in ga pustite učinkovati od tri do pet minut. Zobe nato sperite in jih očistite še z zobno pasto. Rezultat bo opazen v nekaj dneh.