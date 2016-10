Brinova jagoda močnejša od antibiotika

Mati narava je resnično mislila na vse in nam podarila brinove grmičke, ki rodijo brinove jagode. Brinje je pri nas razširjeno zlasti na Krasu in na Notranjskem, grmički rodijo drobne temno modre jagode, ki veljajo za eno najmočnejših naravnih zdravil, z antiseptično in antibiotično močjo. Če boste jagode nabirali sami, uporabite rokavice, saj brinove iglice bodejo.

Pozitivni učinki

Brinove jagode blagodejno vplivajo na sečila, dihala, prebavni in živčni sistem. Kot naravni antibiotik zdravijo bakterijske okužbe sečnih poti, rezultati so hitri in dolgotrajni.

Čistijo kri, delujejo kot diuretik, zadnje raziskave kažejo, da pomagajo pri zdravljenju sladkorne bolezni.

V črevesni flori uničujejo vzroke zastrupitve in spodbujajo detoksikacijo črevesja in celotnega organizma.

Pripomorejo h krepitvi organizma in imunskega sistema.

Za prej navedena obolenja, zlasti za čiščenje krvi, se priporoča mesečna kura z jagodami:

Prvi dan zaužijte pet jagod. Vsak naslednji dan po eno jagodo več, dokler 11. dan ne zaužijete 15 jagod, nato pa v naslednjih dneh vsak dan eno jagodo manj, dokler jih na 21. dan ne zaužijete pet. S tem dnem zdravljenje tudi zaključite.

Jagode dobro prežvečite in jih nato izpljunite, dlje žvečite, boljše bo. Za krepitev imunskega sistema je treba po prej omenjeni shemi jemati osem jagod.

Masaža z eteričnim oljem brinovih jagod blaži revmatične bolečine, iz svežih jagod je mogoče pripraviti tinkturo in iz suhih skuhati čaj. Lahko pa izkoristite tudi iglice: če jih boste v ognjevarni posodi nekaj prižgali v prostoru, kjer okreva nekdo z gripo ali kakšno drugo virozo, bodo pripomogle k njegovemu okrevanju, saj razkužijo prostore.

Še opozorilo

Zdravljenje z brinovimi jagodami ni primerno pri kakršnih koli težavah z ledvicami, saj lahko izzove krvavenje in prisotnost beljakovin v seču. Tudi za nosečnice in otroke, mlajše od 18 let, brinove jagode niso primerne.