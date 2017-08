Bolni zaradi prepiha

Zaradi vetra so otroci lahko nemirni in utrujeni. Foto: Guliver/Thinkstock

Mnogi se bojijo prepiha, da zaradi njega takoj zbolijo, pravijo: so prehlajeni, trga jih po ušesih itd. Marsikateri zdravnik meni, da kljub močnemu prepričanju ni trdnih dokazov, da je prepih povezan s pogostnostjo prehladnih obolenj ali bolečimi ušesi.

Če veter piha v glavo, lahko vodi v glavobol, bolečine v ušesu, zobeh, grlu.



A ne glede na to drži, da je svojevrstni šok za imunski sitem, zaradi česar smo bolj izpostavljeni morebitnim okužbam. Po tradicionalni kitajski medicini velja, da je preveč prepiha ali vetra eden glavnih povzročiteljev bolezni. Nanaša se na veter med dvema oknoma, dvojimi vrati, dvema zgradbama, dvema objektoma. Nevaren je, menijo Kitajci, saj je ostrejši od običajnega vetra: prodre lahko v našo kožo, organe, telo, predvsem če smo bolni ali imamo oslabljen imunski sistem. Največjo nevarnost pomeni za otroke in starejše. In še: vselej bo napadel oslabljeni, šibki del telesa, tam ostal in napravil škodo.

Trga po sklepih

In kako vpliva na posamezne dele telesa? Če so na udaru sklepi, bomo v njih občutili bolečino, posledica je lahko artritis; če je veter hladen ali vroč ter piha v glavo (ali pa če gremo ven z mokrimi lasmi), lahko vodi v glavobol, bolečine v ušesu, zobeh, grlu; če hladen ali vroč veter piha v pljuča in prsi, je posledica lahko kašelj, vneto grlo ali prehlad. Pri pihanju v vrat ali trebuh lahko povzroči bolečine v vratu ali ledvenem predelu. Če vpliva na mišice, bomo v njih občutili bolečino. Če ste mu izpostavljeni po seksu, se zavleče globlje v telo, saj spolno vznemirjenje zahteva veliko energije in krvi. Najbolj so na udaru moški, ki po ejakulaciji zaspijo. Če mu je izpostavljena koža, je posledica srbečica ali pa težave s kožo.

Nemirni otroci

Zdravniki tradicionalne kitajske medicine pravijo, da moramo pred prepihom obvarovati tudi otroke, v nasprotnem lahko bolehajo zaradi vnetij ušes. Poveča se tveganje za prehlad, kašelj, astmo ali bronhitis, tudi glavobol lahko povzroči prepih. Podobno je z vetrom: če je močan, naj mu bi ne izpostavljali dojenčkov in majhnih otrok. Poleg tega lahko postanejo otroci zaradi vetra in prepiha nemirni in utrujeni.

Otroci lahko postanejo zaradi vetra in prepiha nemirni in utrujeni.



Varovale naj bi se ga tudi ženske, če se mu ne morejo ogniti, naj zavarujejo pas in sklepe. Vplival naj bi na menstruacijo pa tudi zanositev. In še: vrat naj bo vselej na toplem, velja za okno telesa, torej je pogosteje izpostavljen prepihu.

Raziskave so pokazale, da prehlade povzročajo virusi, pogostejši so pozimi, hladen veter ali prepih pa to le še poslabšata. Kako boste reagirali, je odvisno od vašega splošnega zdravstvenega stanja. Nekateri bodo po sprehodu po vetru trpeli zaradi glavobola, laže jim bo, če bodo nosili kapo, druge bo trgalo po sklepih.