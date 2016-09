Bolje slišati, bolje živeti

Izguba sluha, delna ali popolna, vpliva na kakovost življenja. Kako pomemben je sluh, se po navadi zavemo šele, ko imamo težave. A si kljub vsemu stežka priznamo, da imamo težave, da ne slišimo dobro, na to nas navadno opozorijo sorodniki, prijatelji.



S staranjem začnejo vsa čutila slabeti, izguba sluha je navadno postopen proces, ki ga večina zazna po 40. letu: nekateri lahko v nekaj letih zaznajo precejšnjo izgubo sluha, pri drugih spremembe niso tako opazne. Več kot tretjina ljudi nad 75. letom slabo sliši! Veliko ljudi ima slušne spremembe, ki so tako hude, da motijo razumevanje govora in sporazumevanje. Slušne težave (bolnik ne sliši na eno ali obe ušesi, ne razloči nekaterih zvokov, težko razume govor, če hkrati govori več ljudi, poveča jakost televizije) lahko včasih spremljajo vrtoglavica, bolečine v ušesih, izcedek iz sluhovoda, zvonjenje v ušesih. Zdravniki ločijo dve kategoriji izgube sluha; prva je prevodna naglušnost, vzroki zanjo so lahko prevelika količina ušesnega masla, okužba ušes, predrt bobnič, tudi tujki v ušesu (denimo delčki igrač pri najmlajših), dedne bolezni. Dednost je pogost vzrok tudi senzorinevralne naglušnosti: strokovnjaki ocenjujejo, da je pri polovici povsem gluhih otrok vzrok podedovan. S to vrsto naglušnosti je povezanih mnogo infekcijskih bolezni, tudi pasavec in meningitis; če ženska med nosečnostjo zboli za rdečkami, je večja verjetnost, da bo imel otrok trajno slušno motnjo. Če imate kakršne koli težave, se posvetujte z zdravnikom, ki vas bo najprej temeljito pregledal in določil, ali je vzrok težav bolezensko stanje, ki ga lahko zdravi. Morda vas bo napotil k specialistu na natančne preiskave sluha. Prej ko se boste spopadli s težavo, večje bodo možnosti, da jo boste odpravili ali pa vsaj obvladali. Zdravljenje je odvisno od vzroka; če je krivo nabiranje ušesnega masla, vam bo zdravnik spral sluhovode, če je krivo vnetje, vam bo predpisal antibiotike. Pri oblikah stalne naglušnosti je način zdravljenja slušni aparat: naprava, ki vsebuje majhen mikrofon in ojačevalec za povečanje glasnosti zvoka. Slušni aparat okvare sluha ne bo odpravil, omogočil pa bo, da boste bolje slišali. In bolje živeli.

Ušesno maslo Rumenkasta snov ima pomembno vlogo pri zdravju ušes: je namreč naravna obramba zunanjega sluhovoda pred bakterijami, prahom in drugimi delci, ki lahko povzročijo bolečine v ušesu, vnetje, draženje, poškodbe in druge okužbe ušes. Ušesno maslo je tudi nekakšno mazilo za nego kože sluhovoda, ki je zelo tanka in jo lahko hitro poškodujemo, tako pa se uniči zaščitni sloj. Nikdar ga ne smemo (pregrobo) odstranjevati z vatiranimi palčkami ali drugimi ostrimi predmeti, s katerimi bi se lahko poškodovali. Pogost vzrok ušesnih zamaškov je ravno nepravilno čiščenje sluhovoda z vatiranimi palčkami, s katerimi maslo navadno potisnemo globlje v sluhovod, če smo zelo grobi pa lahko poškodujemo celo bobnič. Maslo očistimo le v zunanjem sluhovodu, in sicer tako, da si na konec prsta ovijemo mokro vatico in z njo obrišemo ušesno maslo.

Proč s hrupom



Za ušesa in sluh moramo skrbeti od majhnega. Nekoč so imeli težave s sluhom predvsem starejši, danes čedalje slabše slišijo mladi: ti menda slišijo kar za 15 odstotkov slabše kot njihovi starši! Za to je krivo predvsem glasno poslušanje glasbe v nočnih klubih in na javnih prireditvah, kjer je dovoljena raven zvoka lahko zelo presežena, opozarjajo strokovnjaki, pa tudi poslušanje glasbe s slušalkami. Delež naglušnih med mladimi se povečuje tudi v Sloveniji. Pred leti so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje med osnovnimi in srednjimi šolami opravili anketo, kako mladi poslušajo glasbo. Sodelovalo je 1635 mladostnikov. Ti se za poslušanje glasbe prek slušalk največkrat odločajo zato, da ne motijo drugih; najpogosteje glasbo poslušajo na vlaku ali avtobusu, pri hoji, med tekom in rolkanjem, všeč jim je, da jih ne moti hrup okolice. Nekateri jo poslušajo, ko jim je dolgčas, drugi menijo, da je tako zvok boljši. Le peščica mladostnikov je povedala, da lahko tako glasbo poslušajo glasneje. Na podlagi zbranih rezultatov so ugotovili, da dobra petina mladostnikov (12,4 odstotka) s svojimi navadami poslušanja tvega, da se bo pri njih v večletnem časovnem obdobju pojavila poškodba sluha. Podoben delež so ugotovile različne študije v tujini.



Pomembno je, da se izogibamo hrupu, to pa je v čedalje glasnejšem svetu vse težje: ne le na ulici, tudi v službi in prostem času je hrup naš spremljevalec, v večjih mestih niti ponoči ni miru in tišine. A zaradi hrupa ne trpijo samo ušesa, pač pa ves organizem: po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je prometni hrup takoj za onesnaženim zrakom tisti zunanji dejavnik, ki vpliva na zdravje. Med posledicami pretirane izpostavljenosti hrupu, preglasnim in neprijetnim zvokom v našem okolju, ki se jim ne moremo izogniti, so poleg slabšega sluha še povišana vznemirjenost in stres, visok krvni tlak, motnje spanja in koncentracije ter učenja, vplivajo tudi na spremembo vedenja. Po nekaterih podatkih naj bi vsak peti odrasel človek imel težave s sluhom, ki niso posledica staranja, pač pa je zanje krivo delo v hrupnem okolju, glasno poslušanje glasbe iz slušalk, obiskovanje glasnih koncertov pa tudi poškodbe pri športnih dejavnostih.